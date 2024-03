Robert Kennedy Jr. denuncia que el Partido Demócrata quiere dejarlo fuera de la boleta en Nevada

Robert Kennedy Jr. pretende llevar a cabo una de las campañas independientes más exitosas en la historia de las elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Tras los 46 electores conseguidos por George Wallace en 1968 y el 18 % del voto popular logrado por Ross Perot en 1992, el abanderado de la dinastía Kennedy busca mejorar estos desempeños en todo el país. Sin embargo, su campaña se encuentra en el medio de una guerra para acceder a las boletas en todo el país.

El candidato incluso llegó al 22 % en una encuesta nacional de Quinnipiac, pero no será capaz de plasmar estos números si no ingresa formalmente a las urnas. Para completar esta misión, su equipo se encuentra trabajando hace meses para recolectar las cientos de miles de firmas que necesita a lo largo y ancho del país.

El candidato enfrenta una oposición de grupos externos y del Partido Demócrata, que entiende que su candidatura afectaría a Joe Biden más que a Donald Trump, que buscan frustrar sus esfuerzos de estar en el menú electoral en los 50 estados.

Without free speech, none of our freedoms will last very long. President Trump, President Biden, and Republicans and Democrats alike have all failed to safeguard this most basic freedom. That changes the moment I become president.

If you share that priority, please help me get… pic.twitter.com/feQIVvW0lS

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) March 22, 2024