El representante y candidato demócrata Dean Phillips anuncia que se retira de la campaña presidencial

El representante y candidato demócrata Dean Phillips anunció este miércoles su retirada de la campaña presidencial. El congresista de Minnesota aseguró que, en su lugar, apoyará a Joe Biden para evitar que el expresidente Donald Trump ocupe de nuevo la Casa Blanca.

Me presenté al Congreso en 2018 para resistir a Donald Trump, me quedé atrapado en el Capitolio en 2021 por culpa de Donald Trump, y me presenté a la Presidencia en 2024 para resistir de nuevo a Donald Trump, porque los estadounidenses exigían una alternativa, y la democracia exige opciones. Pero está claro que esa alternativa no soy yo. Y está claro que Joe Biden es nuestro candidato y nuestra oportunidad de demostrar qué tipo de país es y pretende ser Estados Unidos.

In 2011, I hosted then VP Biden at my home. Most notable was his empathy and kindness to my daughters and the catering staff, with whom he sat and had ice cream (surprise-surprise). His decency and wisdom were rarities in politics then, and even more so today.

— Dean Phillips (@deanbphillips) March 6, 2024