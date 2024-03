Rand Paul, el favorito de RFK Jr. para suceder a Mitch McConnell en el liderazgo republicano del Senado

A pesar de que la carrera para suceder a Mitch McConnell al frente del liderazgo republicano en el Senado está apenas comenzando, al menos tres nombres sonaron con fuerza en las últimas horas: John Thune (R-SD), John Barrasso (R-WY) y John Cornyn (R-TX). Sin embargo, Robert Kennedy Jr., candidato a presidente independiente, se animó a sugerir quién debería reemplazar al líder más longevo en la historia de la Cámara Alta.

McConnell sorprendió a Capitol Hill en la tarde del miércoles, cuando se acercó al atril y anunció que no seguiría como líder después de noviembre. "Uno de los talentos más infravalorados de la vida es saber cuándo es el momento de pasar al siguiente capítulo", expresó en un discurso que lo hizo emocionar un par de veces.

Sen. McConnell: This will be my last term as Republican leader of the Senate. I'm not going anywhere anytime soon. I'll complete my job my colleagues have given me to do until we select a new leader in November...I'll finish my job the people of Kentucky hired me to do as well. pic.twitter.com/9ywtErIZ7M

El senador de Kentucky arribó al liderazgo en el 2007 y desde entonces ayudó a pasar la agenda de dos presidentes republicanos por la Cámara Alta y logró tres nuevas adiciones en la Corte Suprema: Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett.

En este contexto, Robert Kennedy Jr. sorprendió al meterse en la discusión en redes sociales sobre quién debería suceder a McConnell e incluso deslizó un nombre propio: Rand Paul. También de Kentucky pero de posiciones más libertarias, todavía no se ha expresado sobre si le interesaría o no el puesto.

Mitch McConnell, who has served in the Senate for almost 40 years, announced he'll step down this November.

Part of public service is about knowing when to usher in a new generation. It’s time to promote leaders in Washington, DC who won’t kowtow to the military contractors or…

— Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) February 28, 2024