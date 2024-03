¿Problemas para Joe Biden? El grupo independiente No Labels anunció que presentará una candidatura presidencial centrista

La organización política conocida como No Labels, oficializó el viernes que presentará una candidatura presidencial. El grupo centrista viene recaudando millones de dólares para impulsar una fórmula independiente y viable en todos los estados del país. Ahora solo falta definir el candidato, puesto que finalmente el coqueteo con Joe Manchin no prosperó.

Más de 800 delegados de la organización se congregaron virtualmente en la tarde del viernes para votar casi de forma unánime sobre la propuesta

"Hoy he dirigido un debate con los 800 delegados de la campaña de No Labels de los 50 estados. Estos líderes ciudadanos han pasado meses debatiendo entre ellos el tipo de liderazgo que quieren ver en la Casa Blanca en 2024", escribió en un comunicado el presidente de la Convención Nacional del grupo, Mike Rawlings.

“Now that No Labels’ delegates have given the go ahead for us to accelerate our candidate search for a Unity ticket, voters will read plenty of speculation about who would be on it. But No Labels has not yet chosen a ticket and…

— No Labels (@NoLabelsOrg) March 8, 2024