Mike Tyson vs. Jake Paul: Netflix se estrena por todo lo alto con la emisión de boxeo en directo

Tras el partido de tenis celebrado el pasado sábado entre Rafa Nadal y Carlos Alcaraz, Netflix lo ha vuelto a hacer. Esta vez, la plataforma en streaming ha apostado por un épico combate de boxeo con el que se estrenará en la emisión en directo de este deporte: Mike Tyson vs. Jake Paul.

La lucha, en la que pelearán el conocido boxeador de la década de los 90 y el actual campeón y youtuber, tendrá lugar el próximo 20 de julio en el AT&T Stadium de Arlington, en Dallas, Texas, según anunció la propia plataforma mediante un pequeño video promocional publicado este jueves en X:

Es Jake Paul contra Mike Tyson - ¡sí, de verdad! - en un evento de boxeo en vivo en el AT&T Stadium que no querrás perderte. En directo en Netflix el sábado 20 de julio #PaulTyson

It’s JAKE PAUL vs. MIKE TYSON — yes, really! — in a LIVE BOXING event at AT&T Stadium you won’t want to miss. Airing live on Netflix Saturday, July 20 #PaulTyson pic.twitter.com/ULXVeCYeH6

Será la primera vez en la que el ex campeón de los pesos pesados regrese al ring de boxeo desde 2020. En ese momento, recuerda Variety, Tyson luchó contra Roy Jones Jr. en un combate de exhibición, suponiendo su regreso a este deporte desde que se retirase en 2006. Un evento en el que también participó Paul que derrotó al ex jugador de la NBA Nate Robinson.

Sin embargo, el actual campeón de boxeo no tuvo la oportunidad de combatir contra Tyson. Un hecho que cambiará este próximo 20 de julio y sobre el que habló el propio youtuber en su perfil de X:

No podría estar más emocionado de poner esta increíble pelea a disposición de todos los suscriptores de Netflix junto al boxeador más duro de todos los tiempos, Mike Tyson, el sábado 20 de julio. Mi objetivo es convertirme en campeón del mundo, y ahora tengo la oportunidad de demostrar mi valía contra el mejor campeón del mundo de los pesos pesados, el hombre más malo del planeta y el boxeador más peligroso de todos los tiempos. Es hora de dormir a 'Iron Mike'.

