Mike Johnson se juega la presidencia de la Cámara al continuar la tramitación de la financiación suplementaria a Ucrania e Israel

El puesto de Mike Johnson está más en el alambre que nunca. El legislador republicano decidió seguir adelante con la tramitación de un proyecto de ley de ayuda a Ucrania sin que se haya asegurado la frontera sur. Algo que rechaza el ala dura de su propio partido y varios representantes conservadores ya aumentaron el nivel de crítica. Alguno, incluso, ha anunciado públicamente que apoyará la moción de destitución de Marjorie Taylor Greene contra él por haber evitado el cierre de gobierno con varias resoluciones continuas y por ser la muleta que la Administración Biden necesita para seguir gastando sin control. El speaker consiguió emplazar para el próximo sábado la votación de tres iniciativas legislativas para financiar a Ucrania, Israel, Taiwán y una cuarta para reforzar la seguridad nacional que suman 95.000 millones de dólares.

I have just spoken with the @HouseGOP conference on my plan to address national security supplemental legislation on the growing security crises. This week, we will consider separate bills with a structured and germane amendment process to:

La situación de Johnson para continuar en su cargo es dramática en estos momentos. El speaker está rodeado de enemigos y puede tener sus horas contadas. Como le ocurriera a su antecesor, Kevin McCarthy, sería el fuego amigo el que le derribaría, de la mano esta vez de MTG. Aunque finalmente votaron por deponerlo, los legisladores demócratas tuvieron dudas sobre el sentido de su voto sobre la destitución del expresidente de la Cámara, de perfil mucho más moderado que el actual. En esta ocasión, Johnson no puede esperar nada por el ala progresista, que incluso tratará de tumbar el paquete de ayuda a Israel contra el criterio del presidente Biden -que pidió en un comunicado que los proyectos de ley se aprueben con la mayor celeridad posible- o el líder de la minoría Hakeem Jeffries.

Y en su propio partido crecen las voces críticas, especialmente dentro del ala más conservadora como el Freedom Caucus. El representante Thomas Massie ya ha comunicado al propio Johnson que votará con MTG por su destitución, por lo que le recomienda dimitir -algo que Johnson descartó el pasado martes-, como hiciera en su día John Boehner, para poder controlar los tiempos de la selección del nuevo speaker sin detener la Cámara como ocurriera con McCarthy el pasado año. Dada la escueta minoría de la que goza ahora mismo el GOP, las cuentas le salen de sobra a los rebeldes para cobrarse la cabeza del presidente de la Cámara.

I just told Mike Johnson in conference that I’m cosponsoring the Motion to Vacate that was introduced by @RepMTG.

He should pre-announce his resignation (as Boehner did), so we can pick a new Speaker without ever being without a GOP Speaker.

— Thomas Massie (@RepThomasMassie) April 16, 2024