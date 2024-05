Los congresistas republicanos de Florida investigarán a la TSA y a Mayorkas por permitir una visita privilegiada del régimen cubano al Aeropuerto de Miami

Luego de que se conociera que la Transportation Security Administration (TSA) de la Administración del presidente Joe Biden permitiera una visita privilegiada de representantes del régimen cubano a las instalaciones de seguridad del Aeropuerto de Miami, un grupo de congresistas republicanos anunció que empezará una investigación para esclarecer el asunto.

"Exigimos respuestas del secretario Mayorkas y de la TSA", dijo el representante republicano Carlos Gimenez en su cuenta de X.

"Empezaremos una investigación, redactaremos un proyecto de ley y tendremos audiencias sobre la decisión irresponsable de recibir a un Estado patrocinador del terrorismo como Cuba en el Aeropuerto de Miami", agregó.

Giménez compartió una carta que los representantes republicanos por el estado de la Florida, María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y los senadores, también por la Florida, Rick Scott y Marco Rubio firmaron, en la que los congresistas increpan tanto a Alejandro Mayorkas, como responsable de la Seguridad Nacional, como al administrador de la TSA, David Pekoske.

"Les escribimos para expresar nuestra profunda preocupación e indignación por la invitación y el tour por el Aeropuerto Internacional de Miami a miembros del régimen cubano. Ha sido reportado que estos funcionarios accedieron a áreas de seguridad y tuvieron la oportunidad de presenciar protocolos de seguridad sensibles en el Aeropuerto", se lee en la carta.

"Como ustedes saben, el régimen cubano es designado como Estado patrocinador del terrorismo y no tiene razón para ser invitado a visitar áreas sensibles de un aeropuerto americano", continúa.

No member of the criminal Cuban regime should be allowed in the U.S., much less allowed by the Biden Administration to tour @iflymia.

Sent a letter to admin officials with @RepCarlos and Florida colleagues demanding answers following this visit.https://t.co/XZNDR1cVhD

— Senator Marco Rubio (@SenMarcoRubio) May 22, 2024