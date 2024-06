La Policía arresta a un inmigrante ilegal salvadoreño por el asesinato de Rachel Morin en Harford, Maryland

Víctor Antonio Martínez Hernández, un inmigrante indocumentado de 23 años, fue arrestado el viernes por la muerte de Rachel Morin, madre de cinco que fue asesinada el año pasado en una ruta de senderismo en el condado de Harford, Maryland.

La detención se produjo en Tulsa, Oklahoma, según informó en las últimas horas el sheriff Jeff Gahler, que también añadió que el salvadoreño cruzó ilegalmente la frontera en febrero de 2023. "Tengo entendido que este sospechoso, este monstruo, huyó a los Estados Unidos ilegalmente después de cometer el brutal asesinato de una joven en El Salvador un mes antes", dijo Gahler.

En marzo de 2023, también habría atacado "brutalmente" a una niña de 9 años y a su madre en Los Angeles, episodio que permitió vincular su ADN al de caso de Morin y que dejó imágenes de Martínez Hernández retirándose del hogar donde se produjo la agresión:

Martínez Hernández será extraditado a Maryland, según informó Gahler. Allí enfrentará a cargos por asesinato y violación.

