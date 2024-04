La Corte Suprema ordena al Departamento de Justicia a revisar un caso por una supuesta condena exagerada del 6 de Enero

La Corte Suprema le ordenó al Departamento de Justicia (DOJ) revisar un polémico caso por el 6 de Enero, en el que Russell Alford y su equipo legal aseguran que el hombre recibió condenas excesivas de parte de los tribunales inferiores. De acuerdo con sus abogados, al menos dos de los cargos presentados fueron equivocados.

El máximo tribunal del país le ordenó al organismo que dirige Merrick Garland que respondiera a la solicitud de Alford y que tenía tiempo hasta el 23 de mayo para revisar su caso. El pedido no implica que los magistrados necesariamente vayan n a tomar el caso, pero si están demandando una respuesta al DOJ.

En cuanto a Alford, el hombre participó durante la protesta en el Capitolio y solo se limitó a ingresar al edificio. Fue declarado culpable por un jurado de cuatro delitos menores, pero actualmente se encuentra buscando impugnar dos de ellos, argumentando que no se aplican a su conducta.

