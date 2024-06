La Cámara responde ante el pedido de detención de Netanyahu y aprueba sanciones contra la Corte Penal Internacional: "No toleraremos sus escandalosos ataques contra Israel"

La Cámara de Representantes aprobó una legislación para penalizar y sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI), luego de que el organismo emita una orden de detención contra el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, por supuestamente haber cometido De al menos siete crímenes que violan el Estatuto de Roma.

La legislación, bautizada como Ley de Contraataque de Tribunales Ilegítimos e impulsada por Chip Roy (R-TX), fue aprobada en la tarde del martes gracias a un amplio apoyo bipartidista. 42 demócratas se sumaron a casi todos los republicanos para arrojar 247 votos a favor y apenas 155 en contra.

Pese a la condena de la Casa Blanca a la orden de detención de la CPI, desde la Administración Biden se oponían al proyecto de ley, por lo que buena parte de los demócratas se opusieron.

THANK YOU @SpeakerJohnson, @chiproytx, @RepBrianMast, and @SenTomCotton for your tremendous leadership in passing this important bipartisan bill to hold the ICC accountable for illegitimately going after America and Israel!

The Senate must now act! pic.twitter.com/LWiMM1v60Z

— David Milstein (@davidamilstein) June 4, 2024