En libertad Fonseca Carrillo, el capo mexicano condenado por el asesinato y tortura de Kiki Camarena

Publicado por Diane Hernández 10 de abril, 2025

El narcotraficante mexicano Ernesto Fonseca Carrillo, alias "Don Neto", salió en libertad este miércoles tras cumplir una condena de 40 años de prisión por el asesinato de un agente encubierto de la estadounidense DEA, informaron las autoridades mexicanas.

El fundador del Cártel de Guadalajara, ahora desaparecido pero que en la década de 1980 era el más poderoso de México, estaba bajo arresto domiciliario en Atizapán desde 2017 debido a su avanzada edad y problemas de salud. Fonseca tiene ahora 94 años.

Una fuente del sistema de justicia federal, que pidió no ser identificada por no estar autorizada a declarar, confirmó a la AFP que Fonseca Carrillo concluyó ya su condena, aunque no dio mayores detalles.

El narcotraficante fue hallado culpable de la tortura y el asesinato de Enrique "Kiki" Camarena, un agente de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) y de un piloto mexicano, en febrero de 1985.

Según medios locales, la condena de 40 años se habría cumplido el pasado 5 de abril. Fonseca Carrillo figura en el sitio web de la DEA como "fugitivo" por "secuestro y asesinato de un agente federal".

Otros implicados en la muerte de "Kiki" Camarena

Además de Don Neto, otros líderes del narcotráfico también fueron acusados y detenidos por el secuestro, tortura y asesinato de Kiki Camarena.

Uno de ellos es Rafael Caro Quintero, cofundador del Cártel de Guadalajara, y que México entregó a Estados Unidos el 27 de febrero pasado junto con otros 28 criminales de alto perfil requeridos por el vecino del norte.

Adelantan audiencia en EEUU de Caro Quintero, el "Narco de narcos" Esta semana en Estados Unidos, el juez Frederic Block ordenó adelantar la audiencia del narcotraficante Rafael Caro Quintero al 18 de abril, en la Corte Federal de Brooklyn, Nueva York.



El juez Block había abierto una pausa en el proceso contra el narcotraficante, cuando el pasado 26 de marzo fijó un plazo de 90 días para determinar si el llamado "Narco de narcos" enfrentaría o no a pena de muerte.



En los años 80 ya era conocido como el mayor productor de marihuana de México, y le calculaban su fortuna en 500 millones de dólares.

Miguel Ángel Félix Gallardo es el otro narco mexicano implicado en el asesinato de Kiki Camarena. Este capo de 79 años permanece recluido en el penal federal de Puente Grande, en Jalisco.

A finales de marzo, familiares de Kiki Camarena presentaron una demanda civil federal en la Corte del Distrito Sur de California contra Don Neto, Caro Quintero y Félix Gallardo.

A los tres narcotraficantes los responsabilizan del asesinato del agente de la DEA, por lo que buscan una compensación económica por daños y perjuicios.