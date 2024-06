La Cámara investiga a Matt Gaetz por "conducta sexual inapropiada y consumo de drogas ilícitas"

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes está investigando a Matt Gaetz (republicano por Florida) tras haber sido acusado de incurrir en varias faltas graves como comportamiento sexual inapropiado, consumo de drogas o aceptación de regalos inadecuados.

"El Comité está revisando las alegaciones de conformidad con las Reglas del Comité de que el representante Gaetz puede haber: participado en conducta sexual inapropiada y uso de drogas ilícitas, aceptado regalos inapropiados, dispensado privilegios y favores especiales a personas con las que tenía una relación personal, y tratado de obstruir las investigaciones del gobierno sobre su conducta. El Comité no tomará ninguna otra medida por el momento en relación con las acusaciones de que podría haber compartido imágenes o vídeos inapropiados en la Cámara, haber hecho un uso indebido de los registros de identificación del Estado, haber convertido fondos de campaña para uso personal y/o haber aceptado un soborno o una gratificación indebida", escribieron el presidente del comité, Michael Guest (republicano por Mississippi), y el resto de miembros en una carta.

Press Release by alejandro.banos

La investigación sobre Gaetz por parte del Comité de Ética de la Cámara de Representantes comenzó en abril de 2021. Sin embargo, esa investigación tuvo que aplazarse "en respuesta a una petición del Departamento de Justicia (DOJ)", según señaló el comité.

Dos años más tarde, se reanudó la investigación, después de que el DOJ "retirara su solicitud de aplazamiento".

Tal y como refleja en su escrito, el comité afirmó que "ha hablado con más de una docena de testigos, emitido 25 citaciones y revisado miles de páginas de documentos", todo ello relacionado con las acusaciones vertidas contra Gaetz.

Gaetz no tardó en responder. El representante por Florida calificó de "soviético" que el Comité de Ética haya decidido continuar investigándolo después de que el DOJ retirase su solicitud de aplazamiento:

El Comité de Ética de la Cámara de Representantes ha cerrado cuatro investigaciones sobre mí, que surgieron de mentiras destinadas únicamente a desprestigiarme. En lugar de trabajar conmigo para prohibir el comercio de acciones en el Congreso, el Comité de Ética está abriendo ahora nuevas investigaciones frívolas. Lo hacen para evitar el hecho obvio de que todas las investigaciones sobre mí terminan de la misma manera: mi exoneración. Esto es soviético.

The House Ethics Committee has closed four probes into me, which emerged from lies intended solely to smear me. Instead of working with me to ban Congressional stock trading, the Ethics Committee is now opening new frivolous investigations. They are doing this to avoid the…

— Rep. Matt Gaetz (@RepMattGaetz) June 17, 2024