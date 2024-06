Kevin Spacey rompe a llorar y afirma que debe "muchos millones de dólares"

Kevin Spacey rompió a llorar durante su entrevista con Piers Morgan. El actor respondió a las preguntas que planteó el locutor en su programa Piers Morgan Uncensored y allí reveló que debe "muchos millones de dólares" derivados de los gastos legales de los múltiples procedimientos judiciales a los que tuvo que hacer frente en los últimos años:



El actor desveló que la situación llegó a tal nivel que está a punto de perder la casa de Baltimore en la que lleva viviendo desde 2016. Según reveló el intérprete a Morgan, su vivienda se subastará próximamente para hacer frente a su millonaria deuda:

Esta semana, el lugar donde he estado viviendo en Baltimore está siendo embargado. Mi casa se vende en una subasta. Así que tengo que volver a Baltimore y guardar todas mis cosas. Así que la respuesta a la pregunta sobre dónde estoy viviendo sería que no estoy muy seguro de dónde voy a vivir ahora, pero he estado en Baltimore desde que empezamos a rodar 'House of Cards' allí. Me mudé allí en 2012. Esta [casa] ha sido mi hogar desde 2016. No puedo pagar las facturas que debo.

Kevin Spacey asegura haberse "portado mal"

La deuda, explicó, proviene de los gastos legales de los múltiples juicios a los que se ha enfrentado por presunto abuso sexual y conductas indebidas. Procedimientos de los que el jurado le declaró inocente en julio de 2023 pero que, aún así, acabaron con su carrera y continúan generando costos.

Sobre este controvertido tema también le cuestionó Piers Morgan y el intérprete respondió, en declaraciones recogidas por BBC, afirmando que, pasado el tiempo, consideraba que se había "portado mal":

Han sido un par de semanas muy interesantes y, creo, importantes, en las que he tenido la oportunidad de empezar a poder hablar sobre cosas que, bueno, para mí, en algunos casos, nunca antes había hablado y asumir la responsabilidad por aquellos lugares en los que me he portado mal y, con suerte, exponer algunos hechos que tal vez una gran mayoría del público no conozca. (...)

Morgan no se quedó satisfecho con la respuesta de Spacey y volvió a preguntarle a qué se refería el actor al asegurar que se había "portado mal". Spacey no dudó en aclarar al presentador su respuesta: "Superando los límites. Ser demasiado manitas. Tocar a alguien sexualmente de una manera que yo no sabía en ese momento que no quería".

Spacey niega haber "manoseado" a los denunciantes

Cuando Morgan le preguntó si había "manoseado" a los denunciantes, el actor de House of Cards negó haberlo hecho, afirmando que él "había acariciado a la gente" y que, en todo momento, había sido "gentil":

Estoy de acuerdo en que la palabra 'manosear' es una palabra muy extraña. Yo personalmente... he acariciado a la gente, he sido gentil con la gente. Así soy yo. Estás insinuándote a alguien. No quieres ser agresivo. Quieres ser gentil. Quieres ver si van a responder positivamente. Por eso creo que la palabra en sí no es una palabra que asocio con mi experiencia.

La entrevista levantó la empatía de varios compañeros de profesión, entre los que se encuentran Sharon Stone, Stephen Fry y Liam Neeson. Ellos llegaron a pedir que se levantasen las restricciones contra Kevin Spacey y que se le permitiera volver a actuar. Stone llegó a asegurar, en declaraciones recogidas por The Telegraph, que estaba deseando ver de nuevo al actor en la gran pantalla: "No puedo esperar a ver a Kevin de nuevo en el trabajo. Es un genio".