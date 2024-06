Kansas impulsa una medida para atraer a los Chiefs de la NFL y a los Royals de la MLB

En la NFL, los Kansas City Chiefs se coronaron como campeones del Super Bowl por segundo año consecutivo tras imponerse a los San Francisco 49ers. Y en la MLB, los Royals de Kansas City conquistaron la Serie Mundial en 2015 y, un año antes, quedaron finalistas. Estos hitos han llevado a los legisladores de Kansas a diseñar un plan para que ambas franquicias se integren en el estado y abandonen Misuri.

Este martes, los congresistas estatales aprobaron un proyecto de ley para que tanto los Chiefs como los Royals dispongan de fondos estatales (bonos STAR) para que construyan un nuevo estadio y nuevas instalaciones de entrenamiento en el área metropolitana de Kansas City que queda del lado de Kansas. Recordemos que la ciudad está dividida por la frontera entre Kansas y Misuri.

La gobernadora de Kansas, Laura Kelly, no se pronunció sobre si aprobará o no la medida en cuestión, aunque insinuó, en declaraciones recogidas por Fox News, que contar con los dos equipos sería beneficioso para el estado por los ingresos que generaría y los puestos de trabajo que crearía:

Me comprometí a trabajar con miembros de ambos partidos en políticas que sean beneficiosas para Kansas. El esfuerzo bipartidista para invitar a los Chiefs y Royals a Kansas muestra que estamos todos en mantener nuestros queridos equipos en el metro de Kansas City. Kansas tiene ahora la oportunidad de convertirse en una potencia deportiva profesional con los Chiefs y los Royals potencialmente uniéndose al Sporting KC como atracciones de las grandes ligas, todos con distritos de entretenimiento robustos y generadores de ingresos que los rodean proporcionando nuevos puestos de trabajo, nuevos visitantes y nuevos ingresos que impulsan la economía de Kansas.

Ante esta iniciativa, el alcalde de Kansas City (Misuri), Quinton Lucas, aseguró que tanto la ciudad como el estado "han invertido millones en el éxito de los equipos y ambos siguen trabajando para garantizar un futuro sólido para ambos equipos en Kansas City".

With respect to any advocate seeking leverage for their client, the State of Missouri has not spoken. The City of Kansas City has not spoken.

Both have invested millions in the teams’ success and both continue their work to ensure a strong future for both teams in Kansas City. https://t.co/43ZGf9hFGz

