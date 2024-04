J.K. Rowling dice que ser mujer se fundamenta en la biología: "Las hormonas y las cirugías no convierten a una persona en el sexo opuesto"

J.K. Rowling, la renombrada escritora de la saga Harry Potter, compartió una vez más su opinión sobre las personas trans y la disforia de género mediante una publicación en redes sociales.

La reconocida autora que ya ha dejado claro en el pasado su opinión sobre el colectivo trans y los peligros que representa este movimiento, decidió volver a hablar públicamente sobre el tema, luego de que un usuario de las redes sociales la acusara de evitar responder qué es lo que hace a una mujer ser mujer.

En su publicación, Rowling destacó que el ser mujer se fundamenta en la biología. “Creo que una mujer es un ser humano que pertenece a la clase sexual que produce gametos grandes. Es irrelevante si sus gametos han sido fertilizados alguna vez o no, si ha nacido con una rara diferencia de desarrollo sexual que no hace posible ninguna de las dos cosas, o si ha envejecido y ya no puede producir óvulos viables. Es una mujer y tan mujer como las demás”, expresó.

Asimismo, la escritora enfatizó que la feminidad no está ligada a rasgos externos como la apariencia física, la orientación sexual, el comportamiento o las ocupaciones profesionales. “Lo que convierte a una mujer en mujer es el hecho de haber nacido en un cuerpo que, suponiendo que nada haya fallado en su desarrollo físico (lo cual, como ya se ha dicho, no le impide ser mujer), está orientado a producir óvulos en lugar de esperma, a tener hijos en lugar de engendrarlos”, aseveró.

You’ve asked me several questions on this thread and accused me of avoiding answering, so here goes.

I believe a woman is a human being who belongs to the sex class that produces large gametes. It’s irrelevant whether or not her gametes have ever been fertilised, whether or not… pic.twitter.com/X6mbdJ0YVm

— J.K. Rowling (@jk_rowling) April 6, 2024