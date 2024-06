Israel confirma la muerte de 4 rehenes israelíes, sus cuerpos están en manos de Hamás

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) anunciaron este lunes la trágica muerte de cuatro ciudadanos israelíes que habían sido tomados como rehenes por Hamás durante el ataque del 7 de octubre.

El portavoz militar israelí, el contralmirante Daniel Hagari, identificó a las víctimas como Haim Perry, Yoram Metzger, Amiram Koper y Nadav Popelwell. Según Hagari, todos perdieron la vida juntos hace varios meses en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de Gaza, mientras las fuerzas israelíes operaban en la zona.

Hagari destacó que los cuerpos de los cuatro rehenes aún se encuentran en manos del grupo terrorista Hamás y que la causa exacta de sus muertes sigue siendo desconocida. "Estamos comprobando todas las opciones", declaró Hagari, señalando la complejidad del caso. "Hay muchas preguntas", agregó.

Amiram Cooper, Haim Perry, Yoram Metzger and Nadav Popplewell.

These are the names of four hostages who were abducted on October 7 and killed a few months ago while they were held hostage by Hamas in Gaza. Their bodies are still held in captivity.

Our hearts go out to their… pic.twitter.com/YcElKnUDqN

— Israel Defense Forces (@IDF) June 3, 2024