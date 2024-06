India: Narendra Modi refuerza sus expectativas de mayoría en la última fase de las elecciones generales

Este sábado concluyen las macro-elecciones en la India, los comicios de mayor tamaño del mundo que se organizan en varias fases. Las estimaciones siguen dando al partido del actual primer ministro Narendra Modi como el más votado. Según los sondeos, podría superar por mucho su resultado de 2019 y volver a obtener la mayoría absoluta en el Parlamento indio, la Lok Sabha. Se convertiría así en el primer líder indio desde Jawaharlal Nehru (1947-1964) en gobernar durante tres mandatos consecutivos.

Después de casi seis semanas de campaña, todo apunta a que el recuento del día 4 de junio volverá a darle el Gobierno a los conservadores de la coalición Alianza Nacional Demócrata (NDA), liderada por el partido de Modi, Bharatiya Janata (BJ).

Este último día de votación, los sondeos indios volvieron a ofrecer unas estimaciones de cómo quedaría BJ en número de escaños en la Lok Sabha. Las encuestas más a favor del partido en el Gobierno le dan entre 392 y 362 representantes en el Parlamento, muy por encima de los 272 necesarios para obtener la mayoría absoluta. Con estas cifras, el control de Modi y su partido sobre la política nacional es hegemónico.

I can say with confidence that the people of India have voted in record numbers to reelect the NDA government. They have seen our track record and the manner in which our work has brought about a qualitative change in the lives of the poor, marginalised and downtrodden.

