Google despide a otros 20 empleados pro-Palestina involucrados en una protesta contra un contrato millonario con Israel

Google despidió al menos a otros 20 trabajadores que participaron en las protestas de la semana pasada contra las sedes del gigante tecnológico en Nueva York, California y Seattle por un contrato multimillonario de 1.200 millones de dólares que la compañía firmó con el Gobierno y Ejército de Israel. Con los nuevos despidos, el número total de trabajadores despedidos asciende a 50.

La información fue confirmada por No Tech for Apartheid, la organizadora de las manifestaciones en contra de Google. La organización explicó que, supuestamente, Google despidió a 20 trabajadores más, además de los 30 trabajadores despedidos la semana pasada.

"Esta noche, en un acto de represalia agresivo y desesperado, Google despidió a más de 20 trabajadores, incluidos transeúntes, que no participaron durante las protestas de la semana pasada. Estos despidos masivos indiscriminados se producen después de que Google ya despidiera a 30 trabajadores por su supuesta participación en la histórica sentada de costa a costa de la semana pasada en las oficinas de Google", detalló No Tech for Apartheid.

Statement from Google workers with the #NoTechForApartheid campaign on Google's continued mass retaliation against workers

Last night @Google @sundarpichai @ThomasOrTK fired 20 more workers, bringing the number of workers fired since last Tues to ***50***https://t.co/27sc7cgTuT

— No Tech For Apartheid (@NoTechApartheid) April 23, 2024