Estos son los resultados más importantes de las primarias en Maryland, Nebraska y Virginia Occidental

Con las victorias más que seguras de Joe Biden y Donald Trump en las primarias de Maryland, Nebraska y Virginia Occidental, la jornada electoral del martes estuvo protagonizada por varias carreras del Congreso que van a ser determinantes en las próximas elecciones de noviembre.

Sin dudas, una de las notas del día la firmó la demócrata Angela Alsobrooks, la ejecutiva del condado de Prince George, quien se llevó las primarias demócratas al Senado de Maryland tras derrotar al representante del sexto distrito de Maryland David Trone, quien gastó una fortuna en su campaña autofinanciada para lograr la candidatura demócrata al Senado por Maryland, pero falló en el intento.

Alsobrooks, quien ha hecho del aborto un tema central en su campaña, se enfrentará al republicano Larry Hogan, un exgobernador republicano bastante moderado (anti-Trump) y popular en el estado que ahora mismo lidera las encuestas para ocupar el escaño que quedará vacío en Maryland cuando se confirme la salida del demócrata Ben Cardin, quien anunció que se retirará al final de su tercer mandato en enero.

Esta contienda entre la demócrata Alsobrooks y el republicano Hogan será absolutamente determinante para el control del Senado.

La candidata demócrata buscará convertirse en la tercera mujer negra en la historia en ser elegida para el Senado de Estados Unidos, pero para ello deberá vencer a un zorro viejo de la política que marcha firme en las encuestas y está presentándose como un candidato independiente-moderado.

“Quiero felicitar a la ejecutiva del condado Alsobrooks por su nominación. Conozco bien a Ángela y valoro nuestra relación respetuosa. Espero con interés un verdadero debate sobre de qué se trata esta campaña: quién puede realmente ayudar a arreglar el desastre en Washington”, escribió Hogan en X. “Necesitamos líderes que se enfrenten a los jefes políticos y unan a ambos partidos para realmente hacer cosas, como mantener seguras a nuestras comunidades, mejorar la educación y abordar el costo de vida fuera de control. Tengo un historial comprobado de ese tipo exacto de liderazgo fuerte e independiente”.

I want to congratulate County Executive Alsobrooks on her nomination. I know Angela well, and I value our respectful relationship. I look forward to a real debate on what this campaign is about: who can actually help fix the mess in Washington. Voters have a clear and stark…

