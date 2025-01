El ocaso de Trudeau: ni se presentará a la reelección de su escaño

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 16 de enero, 2025

Justin Trudeau confirmó su salida definitiva de la política canadiense. No sólo dimitirá como primer ministro y líder del Partido Liberal, sino que tampoco competirá por volver a ganar su escaño en Papineau, Montreal. Así lo confirmó el propio Trudeau a medios canadienses. "En cuanto a lo que podría hacer más adelante, sinceramente no he tenido mucho tiempo para pensar en ello en absoluto", añadió.

El mandatario progresista anunció a inicios de mes que dejaría el cargo. Enfrentaba unas elecciones cuesta arriba, debajo más de 20 puntos del conservador Pierre Poilievre. Su renuncia, de momento, "ha tenido poco impacto en la intención de voto", según el agregador de sondeos de CBC. De acuerdo el mismo, los liberales, todavía encabezados por Trudeau, tienen un 21,5% de intención de voto. Lejos del 44,5% del Partido Conservador.

En Canadá, los votantes eligen a representantes de la Cámara de Comunes. El partido que logra más escaños forma Gobierno y su líder pasa a ser primer ministro. En este sentido, el agregador predice 226 escaños para los conservadores, que superarán así los 172 necesarios para formar una mayoría. Los liberales se quedarían en 49.

Aquello se traduce en un 99% de probabilidades de que el Partido Conservador se quede con la mayoría, y un 1% de que la formación de Trudeau haga lo propio.

"Deshacerse de Trudeau"

Trudeau primero ganó Papineau, en la ciudad de Montreal, provincia de Quebec, por un margen ajustado en 2008. Volvió a saborear la victoria cinco veces, la última en 2001. Al frente del partido, ganó tres veces los escaños suficientes para formar Gobierno.

Aunque la última proyección del sitio especializado 338Canada muestra que el Partido Liberal se quedaría con el distrito de Papineau, por lo que Trudeau podría aspirar a continuar en el Parlamento, los números nacionales demuestran un amplio rechazo directo a la figura del premier.

Una encuesta de diciembre de Mainstreet Research revela que mientras que un 15% de los canadienses quieren un cambio de Gobierno, un 30,4% acudirán a las urnas para "deshacerse de Trudeau". El presidente de la encuestadora, Quito Maggi, destacó el crecimiento "significativo" del repudio a Trudeau (un 5,9% en un mes), sobre todo dentro de su formación: "Lo más interesante es que entre los votantes liberales se multiplicó por diez".

Los liberales elegirán un nuevo líder el 9 de marzo. Por lo tanto, el fin de la era Trudeau, que habrá durado nueve años, coincidirá unos dos meses con la segunda Administración Trump. Esta relación será una de las prioridades durante su despedida. Tras una reunión con sus ministros este jueves, el mandatario prometió "proteger a los canadienses de los aranceles perjudiciales y a defender nuestro acuerdo de libre comercio con Estados Unidos".

Sus gobernados, sin embargo, parecen no creerle. Según Mainstreet Research, tan sólo un 15% de los canadienses confiaba en que Trudeau era el líder idóneo para negociar con Donald Trump. Un 45% optaba por Poilievre. Este último, probable próximo primer ministro del vecino del norte, se mostró dispuesto a dialogar con el republicano, aunque rechazó de plano su comentario de que Canadá podría convertirse en el estado número 51.