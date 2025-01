Dinamarca asegura que seguirá cooperando en el Ártico con Estados Unidos después de pedir Trump la anexión de Groenlandia

Dinamarca está "abierta al diálogo" con Estados Unidos para salvaguardar sus intereses en el Ártico, afirmó este miércoles el canciller de Dinamarca, en plena polémica por las declaraciones de Trump acerca de la anexión de Groenlandia, territorio autónomo de Dinamarca.

El reino de Dinamarca, que incluye Dinamarca continental, Groenlandia y las Islas Feroe, está "abierto a un diálogo con los estadounidenses sobre cómo podemos cooperar, quizá incluso más estrechamente de lo que ya hacemos", afirmó Lars Løkke Rasmussen.

El ministro de Exteriores danés señaló durante una rueda de prensa, que el derretimiento del hielo y la apertura de nuevas rutas marítimas en el Ártico estaban provocando una "creciente rivalidad entre las grandes potencias" en la región, con presencia tanto de China como de Rusia.

Es "legítimo que Estados Unidos y la OTAN, y por lo tanto también el Reino de Dinamarca, sean conscientes de esto", agregó.

Donald Trump dijo antes de Navidad que el control de Groenlandia era "una necesidad absoluta" para "la seguridad nacional y la libertad en todo el mundo". El martes no descartó el uso de la fuerza para anexionarlo, lo que provocó preocupación y sorpresa en este vasto territorio y en Copenhague, como en otras capitales europeas.

Sin embargo, Løkke Rasmussen llamó a la calma. "No necesariamente tienes que decir en voz alta todo lo que piensas", dijo el ministro. "Yo trato de trabajar en función de las realidades y creo que todos deberíamos hacernos un favor bajando un poco nuestro ritmo cardíaco", añadió.

Tan solo un día antes, Donald Trump Jr, el hijo del presidente, voló a Groenlandia junto con varias personalidades mediáticas cercanas al entorno Trump.

Blinken descarta la anexión

El secretario de Estado saliente de Estados Unidos, Antony Blinken, rechazó el miércoles la amenaza del presidente electo Donald Trump de anexar Groenlandia y aseguró que no se producirá una intervención militar estadounidense.



"La idea expresada sobre Groenlandia obviamente no es buena, pero quizás lo más importante es que obviamente eso no va a suceder", dijo Blinken en una conferencia de prensa en Francia.



Convencido de que Estados Unidos es "más fuerte" y "más eficaz con (sus) aliados", en este caso europeos, Blinken instó a "no hacer cosas que puedan alienarlos".



A menos de dos semanas de asumir la presidencia de Estados Unidos, Trump lanzó el martes una amenaza de anexión del territorio autónomo de Dinamarca.



Las capitales europeas no tardaron en reaccionar en contra de estas declaraciones, desde Alemania hasta París.



Groenlandia, que busca ganar soberanía pero sigue dependiendo financieramente de Copenhague, cuenta con grandes recursos naturales, aunque la exploración petrolera y la explotación de uranio están prohibidas. También tiene una importancia geoestratégica, con una base militar de Estados Unidos.