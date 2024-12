La esposa del exdictador sirio Bashar al-Asad solicitó el divorcio y quiere ir al Reino Unido

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 23 de diciembre, 2024

La esposa del exdictador sirio Bashar al-Asad, Asma, presentó una solicitud de divorcio en un tribunal de Rusia, donde se encuentra actualmente tras el derrocamiento de su esposo por parte de grupos yihadistas, liderados por Hayat Tahrir al-Sham (HTS) en Siria, informó el canal de noticias turco Habertürk.

Asma al-Asad, nacida en Londres, Reino Unido, tiene intenciones de regresar a su ciudad natal para estar con su familia, añadió el medio de Turquía.

Cabe señalar que la mujer del exdictador sirio padece de leucemia, razón por la cual Sahar al-Atri, madre de Asma al-Asad y exdiplomática siria, está realizando esfuerzos legales para permitir el regreso de su hija a Londres para que pueda recibir el tratamiento oncológico en esa ciudad, indicó Habertürk.

Sin embargo, la llegada de Asma al-Asad al Reino Unido no parece probable, al menos en el corto plazo. Las firmas legales británicas consultadas por Sahar al-Altri le han explicado que el primer paso que debe dar la ex primera dama siria es completar el proceso de divorcio. No obstante, remarcaron que argüir motivos de salud para solicitar el regreso de su hija no es suficiente debido a los crímenes de la dictadura de su esposo, crímenes que incluso fueron defendidos públicamente por la misma Asma, como así también debido al enriquecimiento ilícito de la dinastía Asad, consecuencia de la corrupción del régimen recientemente derrocado y especialmente del comercio de la droga captagon, que según informes permitió a la dictadura obtener 5.000 millones de dólares anuales.

Cabe destacar que la ex primera dama de Siria proviene de una familia acomodada. Su padre Fawaz al-Akhras es un cardiólogo destacado en la comunidad siria en el Reino Unido.

Las restricciones impuestas por Moscú a Bashar al-Asad



Si bien su solicitud de asilo fue aceptada, a Bashar al-Assad no se le permite salir de Moscú ni participar en actividades políticas. Asimismo, las autoridades rusas también han congelado sus bienes y su dinero, señalaron medios turcos y árabes.

Entre sus bienes se encuentran 270 kilogramos de oro, 2.000 millones de dólares y 18 apartamentos en Moscú.

Moscú rechazó los informes



El Gobierno ruso rechazó este lunes el informe que sugiere que Asma al-Asad solicitó el divorcio, como así también los reportes que indican que el exdictador turco no tiene permitido abandonar Moscú y que sus bienes habían sido congelados.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, dijo que los informes “no se corresponden con la realidad”.