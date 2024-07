El 42% del tráfico web total es generado por bots

Publicado por Verónica Silveri Pazos Verificado por Hace 0 minutos

Un informe de Akamai Technologies -que analizó el estado de Internet (SOTI) y detalló las amenazas a la seguridad a las que se enfrenta el sector del comercio electrónico- reveló "que los bots componen el 42% del tráfico total de la web, y el 65% de estos bots son maliciosos".

El informe titulado "Scraping Away Your Bottom Line: How Web Scrapers Impact e-commerce" pone en evidencia el problema generalizado de los robots y sus efectos perjudiciales en los negocios en línea.

Patrick Sullivan, CTO de Estrategia de Seguridad de Akamai, resaltó la gravedad del problema y detalló las formas en las que los robots afectan a las empresas (entre ellos, el robo de datos y la suplantación de identidad): "Los bots continúan presentando desafíos masivos que resultan en múltiples puntos débiles para los propietarios de aplicaciones y API".

No hay leyes que los prohiban

El estudio señala que las empresas más afectadas son aquellas "con dependencia de las aplicaciones web -que generan ingresos por apps- y el sector del comercio electrónico en general".

Entre las formas en las que los robots son utilizados para influir negativamente en el desarrollo de las empresas se encuentra la "inteligencia competitiva y espionaje, la creación de sitios web impostores y otros esquemas que tienen un impacto negativo tanto en el resultado final como en la experiencia del cliente".

El estudio señala que los impactos técnicos que las organizaciones enfrentan "incluyen la degradación del rendimiento del sitio web, la contaminación de las métricas del sitio, los ataques de credenciales comprometidas de los sitios de phishing, el aumento de los costos de computación y más". Sin embargo, indica de igual forma que "algunos bots son beneficiosos para los negocios"

El informe concluye que "no hay leyes existentes que prohíban el uso de robots, y son difíciles de detectar debido al aumento de las botnets de inteligencia artificial (IA)"