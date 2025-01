Sam Moore, cantante de 'Soul Man', murió a los 89 años

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 11 de enero, 2025

Sam Moore, legendario cantante de 'Soul Man' y miembro del dúo Sam & Dave, murió a los 89 años. De acuerdo con la información, la situación se dio luego de que sufriera complicaciones posteriores a una cirugía.

Su muerte, tras la operación en un hospital de Coral Gables, fue confirmada a The New York Times por su esposa y representante, Joyce Moore. Explicó que la causa exacta no estaba clara.

El dúo Sam & Dave logró un éxito en la década de 1960, cuando produjeron éxitos de rhythm and blues con una regularidad que pocos otros artistas igualaron. "Soul Man” encabezó las listas de R&B y llegó al número 2 en las listas de pop en 1967. También ganó un Grammy.

En ese sentido, The New York Times recordó que "su éxito ayudó a abrir puertas para que otros artistas negros conectaran con el público blanco".

Moore interpretó una versión de "America the Beautiful" durante el concierto de investidura del presidente Donald Trump en el año 2017. También, recordó AP, fue el encargado de escribir la canción “Dole Man” para la campaña presidencial del republicano Bob Dole en 1996.