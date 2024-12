100 años de prisión para la pareja gay que violaba a sus hijos adoptivos en "la casa de los horrores"

Publicado por Juan Carlos Téllez Verificado por 24 de diciembre, 2024

Un tribunal condenó a una pareja gay a 100 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por violar a dos hijos con necesidades especiales que habían adoptado. Los hechos probados señalan que los acusados criaron a los niños bajo la apariencia de un hogar feliz pero, en realidad, abusaron sexualmente de ellos, grabaron pornografía pedófila y ofrecieron los niños a sus amigos.

Los condenados son William y Zachary Zulock, un matrimonio homosexual que acumula varios cargos de sodomía con agravantes; abuso sexual de menores con agravantes; incesto o explotación sexual de menores, entre otros.

El caso fue investigado por las autoridades del condado de Walton (Georgia) después de que en el año 2022 la Oficina del Sheriff del Condado fuera alertada de la aparición de presunto material casero de abuso sexual infantil. Este material había sido subido a una cuenta de Google con una dirección IP en el Condado de Walton. Después de varias investigaciones, las autoridades se reunieron con varios implicados en la recepción de material pornográfico infantil que apuntaron a la pareja gay como origen de las grabaciones.

Esto llevó a los investigadores a obtener una orden de registro de la residencia donde Zachary y William Zulock vivían con las víctimas. Los Zulock habían adoptado a dos niños pequeños unos años antes de que se ejecutara la orden de registro. Las autoridades encontraron horas y horas de grabaciones atroces. Ambos admitieron haber abusado sexualmente de los dos niños, sus hijos adoptivos, que en la actualidad tienen tan sólo 12 y 10 años.

"Agradezco el duro trabajo de tantas personas para obtener un resultado adecuado en este caso. El duro trabajo de las fuerzas del orden puso fin a los abusos sufridos por las víctimas y esta resolución ayudará a las víctimas a continuar su proceso de curación. William y Zachary Zulock pasarán ahora 100 años en prisión sin libertad condicional. Esto prácticamente garantiza que las víctimas no tendrán que preocuparse, a medida que crezcan, de que sus agresores estén en libertad", señaló el fiscal de distrito Randy McGinley.

Los acusados crearon una "casa de los horrores"

El fiscal de distrito, Randy McGinley, destacó que "nunca se insistirá lo suficiente en lo importante que es para nuestra sociedad contar con personas dispuestas a adoptar niños necesitados. Pero quien lo hace y luego abusa de esos niños merece consecuencias extremadamente duras y décadas de cárcel. La sentencia impuesta no sólo castiga apropiadamente a estos acusados por sus repetidas acciones egoístas, sino que también envía el mensaje al público de que tales acciones nunca serán tomadas a la ligera".

En un comunicado, el fiscal relató que "los implicados en la investigación y enjuiciamiento de este caso nunca olvidarán lo que tuvieron que ver y oír en este caso. Estos dos acusados verdaderamente crearon una casa de los horrores y pusieron sus deseos extremadamente oscuros por encima de todo y de todos los demás. Sin embargo, la profundidad de la depravación de los acusados, que no puede ser más profunda, no es mayor que la determinación de aquellos que lucharon por la justicia y la fuerza de las víctimas en este caso. La determinación que he visto en estas dos jóvenes víctimas en los últimos dos años es verdaderamente inspiradora".