Revelan el nombre de una de las demandantes de Diddy Combs

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 7 de diciembre, 2024

El magnate de la música Diddy Combs, quien permanece arrestado desde septiembre de 2024 bajo cargos federales de tráfico sexual, crimen organizado y trata, está enfrentándose a múltiples acusaciones de presuntas víctimas anónimas. Sin embargo, el nombre de una de ellas fue revelado.

Se trata de Anne Kane, exesposa de la estrella de la NHL canadiense Evander Kane.

De acuerdo con TMZ, nuevos documentos legales muestran que Kane es una de las Jane Does que demandan a Diddy Combs por agresión sexual.

A la demandante se la ordenó revelar su identidad si quería continuar su demanda contra Combs.

Kane afirma en la demanda que solo tenía 17 años y todavía estaba en la secundaria cuando Diddy y otras personas la violaron en grupo.

En un comunicado a TMZ, Anna Kane afirmó a través de su abogado Doug Wigdor que “Tenía la esperanza de utilizar un seudónimo en la búsqueda de justicia por lo que me pasó cuando era adolescente”.

“La demanda de los demandados de que use mi nombre fue un intento de intimidarme, pero no estoy intimidada. Estoy preparada para proceder y exigir responsabilidades a quienes me han hecho daño”, sentenció la demandante.

En su demanda, Kane afirma que conoció en 2003 a Harve Pierre, presidente de Bad Boy Entertainment, en la zona de Detroit.

Kane dijo que Pierre presuntamente la llamó “sexy”, le mencionó el nombre de Diddy Combs y la invitó a subir a un jet privado para ir a conocer al rapero.

La demandante dijo que tenía 17 años y estaba en undécimo curso cuando se produjo el encuentro con Pierre y Combs. Kane relató que aceptó la invitación y acabó en la Gran Manzana, donde conoció al rapero en un estudio de grabación.

En la demanda se afirma que Combs y otras personas suministraron drogas y alcohol a Kane antes de agredirla sexualmente. Combs ha negado todas las acusaciones.

La demanda incluye fotos del presunto encuentro en el estudio.