Bill Clinton dijo que Laken Riley aún estaría viva si la frontera hubiera sido "adecuadamente" asegurada

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 14 de octubre, 2024

El expresidente Bill Clinton afirmó que si la frontera hubiera sido "adecuadamente" asegurada, la joven Laken Riley, presuntamente asesinada por un inmigrante ilegal en Georgia en 2022, aún estaría viva.

"Hubo un caso en Georgia, no hace mucho, hicieron un anuncio sobre ello, una joven que había sido asesinada por un inmigrante. Sí, bueno, si todos ellos hubieran sido investigados adecuadamente, probablemente eso no habría sucedido", dijo el expresidente durante un evento en Georgia.

#VIDEO | Bill Clinton aseguró durante un evento en Georgia que Laken Riley aún estaría viva si la frontera hubiera sido "adecuadamente" asegurada pic.twitter.com/oyrocEGUjw — VOZ (@VozMediaUSA) October 14, 2024

Aunque el expresidente se refirió a que por el proyecto de Ley que el Congreso no pasó —porque la Cámara de Representantes de mayoría republicana no aprobó—, es la responsable de que la frontera no hubiera sido asegurada y los inmigrantes ilegales no hubieran sido propiamente registrados, la campaña de Trump se hizo eco de las palabras de Clinton sobre la frontera desprotegida.

"Bill Clinton culpa a Kamala Harris de la muerte de Laken Riley", escribió el candidato republicano en su página web.

"Kamala Harris afirmó que la frontera era 'segura' pocos días después de que el inmigrante ilegal asesino de Laken Riley, José Ibarra, cruzara la frontera. Ibarra fue capturado en la frontera y luego liberado en el país por Kamala Harris", añadió Trump.

Los republicanos han dejado claro que el presidente de Estados Unidos no necesita de un proyecto de ley para asegurar la frontera sur; como, de hecho, hizo el mismo expresidente Trump durante su mandato de 4 años.

El asesinato de Laken Riley

Riley, de 22 años, fue asesinada el 22 de febrero de 2024 en la Universidad de Georgia, donde estudiaba el grado de Enfermería. En ese momento se encontraba practicando deporte. Pocas horas después de que se reportase su desaparición, las autoridades hallaron su cuerpo en el Oconee Forest Park, cerca de la universidad. Tenía un traumatismo y signos de asfixia, según el forense.

Las investigaciones llevaron a José Ibarra como principal sospechoso. La policía procedió a la detención de este inmigrante ilegal venezolano de 26 años y comenzó el procedimiento judicial.

Después de que, en mayo, le acusaran de asesinato con alevosía, de secuestro con lesiones corporales, de agresión agravada con intención de violar, agresión agravada, obstruir o impedir que una persona haga una llamada al 911, alterar pruebas y espiar, Ibarra se declaró inocente, aunque se le negó la libertad bajo fianza. El juicio está previsto para el 18 de noviembre.