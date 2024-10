Escándalo: Doug Emhoff, en estado de embriaguez, agredió a su exnovia en una fiesta, según el 'Daily Mail'

Mientras el último controvertido episodio sentimental de Emhoff salió a la luz, el segundo caballero se dedica a cuestionar la masculinidad, impulsando una reforma en su percepción.​La presentadora de MSNBC Jen Psaki, quien precedió a Karine Jean-Pierre como secretaria de prensa de la Casa Blanca, entrevistó a Emhoff, preguntándole sobre la masculinidad y de qué manera la ha aplicado mientras ha sido segundo caballero, un puesto que siempre han ocupado mujeres.​"También hay una parte importante e interesante sobre cómo la gente ha hablado de tu papel y es cómo tu papel ha reconfigurado la percepción de la masculinidad. ¿Ha sido una evolución para usted? ¿Cree que eso forma parte del papel que podría desempeñar como primer caballero?", preguntó Psaki, a lo que Emhoff respondió: "Es curioso. He empezado a pensar mucho en esto. Yo siempre he sido así. Mi padre siempre ha sido así. Para mí, es lo correcto, apoyar a las mujeres. Es mutuo con Kamala y conmigo. Nos apoyamos mutuamente, nos cubrimos las espaldas. He dicho muchas veces que cuando alzamos a las mujeres, las apoyamos, ya sea en la igualdad salarial, en el cuidado de los niños, en los permisos familiares y en todas estas cuestiones, en este paisaje infernal post-Dobbs. Las mujeres no deberían ser menos que los hombres. Las mujeres no deberían tener menos derechos y ser tratadas de forma diferente. Ese no es el estilo estadounidense".