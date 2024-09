El músico John David Souther muere a los 78 años

Publicado por Juan Peña Verificado por 18 de septiembre, 2024

John David JD Souther, conocido por sus colaboraciones con artistas como los Eagles, James Taylor y Linda Ronstadt, ha muerto. Tenía 78 años. Según un comunicado obtenido por People, Souther murió el martes 17 de septiembre "pacíficamente en su casa de Nuevo México".

No se indicó la causa de la muerte. El compositor e intérprete, nacido en Detroit, Michigan tuvo anteriormente una banda llamada Longbranch Pennywhistle con Glenn Frey de los Eagles, después de que se conocieran en Los Ángeles a finales de los años 60.

Durante su larga colaboración con Frey, Souther colaboró en algunos de los mayores éxitos de los Eagles, como "Best of My Love", "James Dean", "New Kid in Town" y "Doolin-Dalton", además de coescribir "Heartache Tonight" con Bob Seger, Frey y Don Henley.