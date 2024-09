VIDEO: Bon Jovi evita que una mujer se suicide saltando desde un puente en Nashville

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 12 de septiembre, 2024

El cantante Jon Bon Jovi, líder de la banda de rock Bon Jovi, evitó que una mujer se suicidase saltando desde un puente en Nashville (Tennessee), cuando se encontraba grabando un videoclip.

El video del momento se viralizó en unos instantes. El artista, conocido por canciones como Livin' on a Prayer (1986) o It's my life (2000), se acercó lentamente, junto con una de sus asistentes, hacia donde se encontraba la mujer, que ya había saltado la valla lateral del puente.

Fue entonces cuando Bon Jovi se apoyó en la barandilla cerca de la mujer y comenzó a hablar tranquilamente con ella, con el objetivo de evitar que saltase. Minutos después, la mujer reaccionó y, con ayuda del artista y del asistente, decidió ponerse a salvo.