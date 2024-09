Fallece a los 88 años James Darren, actor en 'Gidget' y 'TJ Hooker'

Imagen de James Darren en For Those who think Young .Circa Images/Glasshouse / ZUMA Press Wire.

El actor, director y cantante James Darren, conocido especialmente por su participación en Gidget y TJ Hooker falleció a los 88 años el pasado lunes en el hospital Cedars-Sinaí de Los Ángeles.

Fue el hijo del artista, Jim Moret, quien comunicó la noticia, asegurando a Variety que el actor, que se encontraba en la unidad de Cardiología del hospital, había podido transmitir todo su amor a su familia mientras era atendido por los médicos.

El actor nacido en Filadelfia saltó a la fama en 1959 por su actuación como Moondoggie en la película juvenil Gidget, protagonizada Sandra Dee y Cliff Robertson y en la que Darren también cantaba el tema principal del film. La cinta basada en las vivencias de una surfista adolescente en Malibú fue un éxito y se convertiría en una serie de televisión.

No obstante, Gidget no fue la primera experiencia de Darren delante de las cámaras. Anteriormente, tras firmar un contrato con Columbia Pictures, debutó en Rumble on the Docks. Posteriormente participó en Operación Madball y Gunmen's Walk.

Disco de oro por 'Good bye cruel world'

Pero fue el éxito de Gidget, y de su canción los que le permitieron lanzar una prolífica carrera como actor, pero también como cantante. Darren publicó 14 álbumes, entre los que se incluyó su canción Goodbye Cruel World con la que consiguió un disco de oro en 1961. No obstante, nunca abandonó la interpretación y participó en películas como The Guns of Navarone, The Gene Krupa Story, All the Young Men y Because They’re Young. A su pesar, puesto que estaba cansado de que se le identificara con el personaje, interpretó a Moondoggie en dos secuelas de su conocida película adolescente.

Salto a la televisión y a la dirección

Darren vivió durante un corto periodo de tiempo en Italia, donde participó en la película de Jess Franco Venus in Furs. En televisión fue invitado en numerosas series, como Love, American Style, Fantasy Island y The Love Boat. Sin embargo, su papel televisivo más reconocido es en T.J. Hooker", en el que se mantuvo entre 1983 y 1986. Incluso se atrevió a dirigir en este soporte, en series como Beverly Hills, 90210 o Melrose Place".

Aún tuvo tiempo para convertirse en icono de una nueva generación de fans de un campo muy diferente a sus registros habituales como Vic Fontaine, el cantante de salón holográfico en Star Trek: Espacio Profundo Nueve.