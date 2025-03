Investigadores revelan que Gene Hackman murió de una enfermedad cardíaca luego de la muerte de su esposa por hantavirus

Publicado por Agustina Blanco Verificado por 7 de marzo, 2025

Las autoridades de Nuevo México confirmaron el viernes los detalles detrás de las muertes del icónico actor Gene Hackman y su esposa, Betsy Arakawa Hackman, quienes fueron encontrados sin vida en su hogar el pasado 26 de febrero, junto con uno de sus perros.

Hackman, de 95 años, sucumbió a una enfermedad cardiovascular conocida como aterosclerosis hipertensiva, agravada significativamente por un avanzado estado de Alzheimer. Por su parte, Betsy, de 63 años, falleció a causa del síndrome pulmonar por hantavirus, una rara infección transmitida por roedores. Las fechas estimadas de sus muertes son el 18 de febrero para Gene y el 11 de febrero para Betsy, según los datos recopilados por las autoridades.

La investigadora médica jefa, la Dra. Heather Jarrell, llevó a cabo una autopsia completa al cuerpo de Hackman el 27 de febrero, revelando un cuadro de salud extremadamente deteriorado.

"El señor Hackman presentaba una enfermedad cardíaca grave, con evidencia de múltiples procedimientos quirúrgicos previos, ataques cardíacos antiguos y daños renales severos debido a una hipertensión crónica", explicó Jarrell.

Además, el examen del cerebro confirmó "una enfermedad de Alzheimer avanzada y cambios en los vasos sanguíneos cerebrales relacionados con la presión arterial alta".

Los datos de su marcapasos indicaron un "ritmo anormal de fibrilación auricular" el 18 de febrero, fecha que se considera su probable día de fallecimiento.

En cuanto a Betsy Hackman, el Departamento de Salud de Nuevo México determinó que su muerte fue por causas naturales, atribuida al hantavirus, una enfermedad que no se transmite entre humanos, sino que se contrae por exposición a excrementos de roedores, particularmente ciertas especies de ratones.

"Los síntomas iniciales incluyen fiebre, dolores musculares y tos, que pueden evolucionar a dificultad respiratoria e insuficiencia cardiopulmonar", detalló Jarrell. Según la Dra. Erin Phipps, veterinaria del Departamento de Salud estatal, Nuevo México registra entre uno y siete casos anuales de esta infección, con un total de 136 casos en los últimos 50 años, de los cuales el 42% han sido fatales.

Las circunstancias sugieren que Betsy falleció primero, alrededor del 11 de febrero, dejando a Gene solo en la casa durante aproximadamente una semana. Jarrell señaló que, dado el avanzado Alzheimer de Hackman, "es muy posible que no supiera que ella estaba muerta". La autopsia del actor no mostró signos de deshidratación, aunque sí se detectó una función renal deficiente y la ausencia de comida en su estómago, lo que indica que no había comido recientemente. "Su estado de salud era crítico, y la combinación de su enfermedad cardíaca y el Alzheimer probablemente precipitó su muerte", afirmó la médica.

Inicialmente, las muertes de la pareja fueron consideradas "sospechosas" por los detectives, lo que llevó a una investigación penal exhaustiva. Sin embargo, las autopsias no revelaron traumas externos, y las pruebas descartaron envenenamiento por monóxido de carbono tras una inspección del Departamento de Bomberos de Santa Fe y la Compañía de Gas de Nuevo México. Aunque se encontró una pequeña fuga de gas en un quemador de la estufa y varias infracciones en aparatos de la casa, estas no fueron consideradas letales.

Gene Hackman, ganador de un Oscar por su papel en The French Connection (1971), y Betsy Arakawa, quienes compartieron más de 30 años de matrimonio, vivían en una casa aislada en Santa Fe. Su fallecimiento ha conmocionado a la comunidad y a los admiradores del legendario actor, cuya salud ya estaba notablemente comprometida.

El caso permanece abierto a la espera de los resultados finales de toxicología, pero las autoridades parecen inclinarse por una conclusión de causas naturales en ambos decesos.