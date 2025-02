Encuentran muerta en su domicilio a la actriz surcoreana Kim Sae-ron, de 24 años

Kim Sae-ron en A Girl at My Door (2014) (Dohee-ya)Capital Pictures / Cordon Press

Publicado por Israel Duro Verificado por 17 de febrero, 2025

La actriz surcoreana Kim Sae-ron, de 24 años, fue encontrada sin vida en su domicilio de Seúl el pasado domingo. Aunque no han trascendido las causas de su muerte, la Policía adelantó que no encontró signos de violencia en la vivienda.

El cuerpo de la intérprete fue descubierto por un amigo, según los investigadores. Al comprobar que no respondía a sus intentos de reanimación, llamó a emergencias y rápidamente llegó la Policía.

Estrella infantil

Nacida en el 2000, Kim comenzó su carrera como actriz en la infancia. Sus primeros papeles la convirtieron pronto en una estrella infantil, logrando el reconocimiento del público y de la crítica, incluyendo una aparición en el Festival de Cine de Cannes, por su papel de niña abandonada en un orfanato en la película de 2009 A Brand New Life.

A pesar de su corta edad, Kim pronto comenzó a trabajar en diversos géneros. Apenas un año después participó en el éxito de acción The Man from Nowhere. En 2012 llegaría el thriller de misterio de The Neighbors, seguido, en 2014 del drama A Girl at My Door, además de conseguir otros papeles en cine y televisión.

Un accidente en estado de embriaguez arruinó su carrera

Sin embargo, en abril 2023 su carrera sufrió un parón tras ser declarada culpable por un tribunal de Seúl de conducir bajo los efectos del alcohol. La actriz había estrellado su vehículo en la capital surcoreana un año antes. La joven estrella evitó la cárcel, pero recibió una multa de unos 14.000 dólares.

Su último papel conocido fue en el drama K de Netflix de 2023 Bloodhounds.