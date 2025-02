Muere el productor y ejecutivo musical Irv Gotti a los 54 años

Publicado por Israel Duro Verificado por 6 de febrero, 2025

El conocido ejecutivo discográfico, productor musical y empresario Irv Gotti, conocido como cofundador de Murder Inc. Records, murió a los 54 años. Aunque la causa de su muerte no se ha hecho pública, el magnate había sufrido varios derrames cerebrales y presentaba problemas cardiacos relacionados con su diabetes.

La noticia del fallecimiento fue confirmada por Hollywood Reporter el pasado miércoles, y provocó una oleada de reacciones de personalidades de la industria musical. Uno de los primeros fue Lyor Cohen, director mundial de Música en YouTube, y que coincidió con él en Def Jam, quien señaló: "Def Jam ha perdido a uno de sus soldados más creativos, que era el hip-hop. Cuando caímos de rodillas, él puso la carne en el asador y nos salvó el pellejo. Procede de una familia muy unida y hermosa de Queens, y es un honor y un privilegio haberle conocido. Irv, te echaremos de menos".

Un estilo que marcó una época: hip hop con ganchos melódicos

Gotti, cuyo nombre de nacimiento era Irving Domingo Lorenzo Jr., dio el salto a la fama a finales de los 90 y en la primera década de 2000. Tuvo un papel fundamental en el desarrollo y lanzamiento de los discos de hip-hop y R&B de la época. Cosechó grandes éxitos comerciales junto a artistas como Ja Rule, Ashanti y DMX.

Su característica mezcla de ritmos hip-hop con estribillos melódicos pegadizos marcó una época y fue clave en la oleada de éxitos crossover de rap y R&B que fueron referentes de la música y de la sociedad entre 2001 y 2004. Entre ellos, varios éxitos multiplatino con Ja Rule y Jennifer López, como I'm Real y 'Ain't It Funny'. Junto a Ashanti, Ja Rule consiguió otro hit con Always on Time, y ella, como solista, consiguió éxitos con Foolish, Rain on Me y Mesmerize.

Jay Z, Ye, Jennifer López...

Gotti, además, ha tenido peso en la carrera de cantantes de la talla de Jay Z, Vanessa Carlton, Kanye West, Memphis Bleek, Fat Joe o Christina Milian, entre otros.

En pleno apogeo, Gotti creó Murder Inc. Records en 1998 con sede en la ciudad de Nueva York. A mediados de la primera década de 2000, su carrera sufrió varios varapalos como consecuencia de una investigación del FBI -con redada incluida en las oficinas de su empresa- sobre presuntos vínculos con el capo de la droga Kenneth Supreme McGriff. Aunque sería absuelto finalmente, el asunto empañó la reputación de Murder Inc. Por ello, Gotti se reinventó a sí mismo, con la creación de BET's Tales para televisión, una serie antológica que mezclaba hip-hop y narración de historias.