Murió el actor y comediante Tony Slattery

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 15 de enero, 2025

El comediante y actor Tony Slattery murió a los 65 años. El comediante británico sufrió un ataque cardíaco, de acuerdo con su familia.

"Con gran tristeza debemos anunciar que el actor y comediante Tony Slattery, de 65 años, falleció hoy, martes por la mañana, luego de un ataque cardíaco el domingo por la noche", dijo un comunicado -obtenido por la BBC- en nombre de la pareja de muchos años de Slattery, el actor Mark Michael Hutchinson.

El actor se dio a conocer por sus improvisaciones en el popular programa del Canal 4 Whose Line Is It Anyway?, desde 1988.

Entre tanto, su compañero de trabajo Stephen Fry lo describió como "una de las personas más dulces y gentiles que he conocido". Fry acompañó su mensaje de Instagram con una foto con Slattery.

"Por no hablar de su humor y su talento como payaso. Es una cruel ironía que el destino nos lo arrebatara justo cuando había empezado a salir de su batalla de toda la vida con tantos demonios oscuros", resaltó Fry en la publicación.

El actor, recientemente, estuvo de gira con un programa de comedia en Inglaterra y lanzó un podcast, Tony Slattery's Rambling Club, en octubre.