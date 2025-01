El inmigrante ilegal acusado de prender fuego a una mujer en el metro de Nueva York se declara inocente

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 7 de enero, 2025

El inmigrante guatemalteco acusado de prender fuego a una pasajera del metro de Nueva York, identificado por las autoridades como “Sebastián Zapeta”, se declaró el martes no culpable de los cargos de asesinato e incendio provocado.

En un inquietante vídeo captado y publicado a finales de diciembre en redes sociales, se pudo apreciar al sospechoso sentado en un banco mientras veía cómo una mujer moría quemada en un vagón del metro de Brooklyn. Las autoridades que llegaron a la escena, en principio, no detuvieron al presunto atacante.

El hombre, de 33 años, fue capturado y posteriormente acusado de un cargo de asesinato en primer grado, tres cargos de asesinato en segundo grado e incendio provocado. La víctima fue identificada como Debrina Kawam, una mujer de 57 años de Toms River (Nueva Jersey).

Los fiscales dijeron que Zapeta avivó las llamas contra la mujer antes de sentarse a verla mientras se quemaba viva.

El sospechoso escuchó la vista gracias a un intérprete y no habló durante los 4 minutos de audiencia. Su abogado afirmó que su cliente necesitaba atención médica, pero no ahondó en los detalles. Finalmente, el juez ordenó su detención sin fianza.

Si es declarado culpable, Zapeta se enfrenta a una potencial pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

De acuerdo con documentos judiciales, el inmigrante ilegal de origen guatemalteco dijo ese mismo día a los detectives que estaba en un estado de embriaguez durante el ataque.

“Lo siento mucho. No era mi intención. Pero realmente no lo sé, no sé lo que pasó, pero lo siento mucho por esa mujer”, dijo el sospechoso, según una transcripción de su interrogatorio traducida del español al inglés.

Durante el interrogatorio, Zapeta también mencionó que tiene graves problemas de memoria.

Zapeta declaró a los detectives que estaba borracho en el momento del asesinato y que a menudo se desmayaba entre su casa y el andén del metro o viceversa cuando consume alcohol.

“A veces, cuando bebo y se me borra la memoria, y no me entero bien...”, dijo el sospechoso, según la transcripción. “Cuando me despierto, ya estoy en casa, ya estoy durmiendo. Me despierto cuando ya estoy en casa. O hay veces que me despierto y ya estoy en la estación de tren... o en el tren...”.

Anteriormente, Jessica Tisch, comisionada de la policía de Nueva York, dio detalles a la prensa sobre cómo ocurrió el ataque.

Según Tisch, el hombre se acercó lentamente a la víctima, Kawam, quien estaba dormida en un vagón. Luego, el sospechoso habría utilizado “lo que creemos que es un mechero para prender fuego a la ropa de la víctima, que quedó totalmente envuelta en cuestión de segundos”.

Ahora, el acusado deberá comparecer de nuevo ante el tribunal el 12 de marzo.