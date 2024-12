El hijo de un senador condenado a 28 años de cárcel por matar a un policía en Dakota del Norte

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 30 de diciembre, 2024

Ian Cramer, hijo del senador republicano por Dakota del Norte Kevin Cramer, fue condenado este lunes a 28 años de cárcel tras causar la muerte de un ayudante del sheriff en una salvaje persecución en la que huyó de un hospital y chocó con el vehículo del policía.

En septiembre pasado, Cramer, de 43 años, se declaró culpable de todos los cargos que figuraban en la acusación por el accidente que mató a Mercer County Sheriff's Deputy Paul Martin, de 53 años.

Entre los cargos imputados se encontraban homicidio al huir de un agente de la paz, impedir la detención, imprudencia temeraria, huida de un agente y delitos relacionados con drogas y conducción.

De acuerdo con un reporte de la agencia AP, el juez de distrito estatal Bobbi Weiler dictó la sentencia de 38 años con 10 años en suspenso, tres años de libertad condicional y el crédito por más de un año cumplido en la cárcel.

En su sentencia, el juez afirmó que es posible que Cramer no cumpla los 28 años de prisión e incluyó tratamiento recomendado para la adicción y la salud mental.

“El Departamento Correccional (estatal) tiene su propia política sobre cuánto tiempo va a cumplir”, dijo Weiler. “No se trata de mínimos obligatorios, lo que significa que probablemente cumplirá una pequeña parte de esos 28 años y saldrá en libertad condicional, así que eso... le dará la oportunidad de tener una segunda oportunidad que el ayudante Martin no tiene, ni tampoco su familia”.

Cramer, que estaba sentando al lado de su abogado de oficio, se disculpó con la familia de Martin cuando se le preguntó si quería tomar la palabra.

“No tenía intención de hacer nada de esto. Fue un accidente, y sólo espero que algún día puedan perdonarme, y creo que lo mejor para mí es ir a un hospital y recibir más ayuda”, dijo Cramer.

Anteriormente a la sentencia, el senador Kevin Cramer dijo que su hijo sufre trastornos mentales que se manifiestan en paranoias y alucinaciones graves, lo cual debió ser considerado en las cortes.

En palabras anteriores, el senador dijo a los periodistas que su familia elogia a los oficiales, el tribunal y la cárcel, pero que estaba un poco “decepcionado de que la salud mental sea tan casualmente descartada tanto por el tribunal como por el fiscal”.

“Pero no creo que haya ninguna duda de que no hay una sola persona, incluido Ian, que no sepa que fueron sus elecciones las que le llevaron a esto, sean las que sean, bajo cualquier condición, elecciones que se remontan a muchos años atrás”, añadió el senador.