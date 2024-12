American Airlines reanuda sus vuelos después de suspenderlos por "problemas técnicos"

Publicado por Víctor Mendoza Verificado por 24 de diciembre, 2024

(ACTUALIZACIÓN: Esta noticia actualiza la versión anterior que informaba sobre la suspensión de los vuelos) Todos los vuelos de American Airlines se detuvieron este martes por la mañana en todo el país después de lo que la aerolínea reportase un supuesto "problema técnico". Horas después, la Administración Federal de Aviación (FAA) informó de la reanudación de los vuelos de American Airlines.

La interrupción llega en la víspera del día de Navidad, una de las jornadas del año con mayor tráfico aéreo.

Según reporta Bloomberg, la aerolínea más grande del mundo podría estar experimentando un problema de software para calcular el peso y el equilibrio de los vuelos. La aerolínea no confirmó este extremo y habló de un "problema técnico" en una respuesta a un usuario publicada en redes sociales:

"Su seguridad es nuestra máxima prioridad, una vez que se rectifique, le pondremos a salvo de camino a su destino"

La FAA (Administración Federal de Aviación) emitió una parada en tierra a nivel nacional para todos los vuelos de American a petición de la aerolínea a partir de las 6:49 a.m. ET. Está previsto que dure al menos hasta las 8:30 a.m. ET, pero podría extenderse.

"American Airlines está informando de un problema técnico y ha solicitado que los aviones en todo el país queden en tierra", indicó en un comunicado la FAA.

Nochebuena es uno de los días de mayor actividad del año, y la FAA prevé unos 30.000 vuelos el 24 de diciembre entre todas las compañías.

((Noticia en desarrollo))