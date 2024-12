El Museo Arqueológico de Frankfurt presenta "el testimonio cristiano más antiguo al norte de los Alpes"

Publicado por Israel Duro Verificado por 18 de diciembre, 2024

El Museo Arqueológico de Frankfurt reveló al público lo que definió como "la prueba de la presencia cristiana al norte de los Alpes más antigua hasta la fecha. Se trata de un pequeño rollo de plata dentro de un colgante para el cuello con un texto en latín totalmente cristiano que los arqueólogos que lo descubrieron y estudiaron datan entre el 230 y el 260 después de Cristo.

El amuleto de protección adelanta la presencia de los seguidores de Jesús al norte de los Alpes unos 50 años respecto a los hallazgos más antiguos hallados hasta la fecha. Los investigadores apuntan, además, que el texto contenido en el rollo de plata es peculiar porque está escrito íntegramente en latín -en ese momento lo habitual era griego o hebreo- y no incluye referencias a otras religiones, ni al judaísmo ni a dioses paganos, algo frecuente en esa época.

Tecnología de última generación para descifrar el contenido

El amuleto fue descubierto en 2018 durante unas excavaciones en un yacimiento con cientos de tumbas de la época romana en la ciudad. Se encuentra en una zona que formaba parte de Nida, una ciudad fronteriza romana que acabó siendo abandonada. Según el comunicado del museo, la tumba donde se encontró el pergamino de plata también contenía otros objetos, como un incensario y una jarra de arcilla.

Fueron necesarias varias semanas para descifrarse debido a su deteriorado estado. Los arqueólogos tuvieron que "desenrollar digitalmente" la lámina de plata, que llevaba enrollada alrededor de 1.800 años.

Gracias a la tomografía computarizada y a equipos tecnológicos de última generación, el texto pudo ser finalmente descifrado en mayo. Posteriormente se requirió también de un largo periodo para el proceso de traducción.

(¡Santo, santo, santo! ¡En el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios! El Señor del mundo resiste lo mejor que puede todos los ataques(?)/contratiempos(?). El Dios(?) concede la entrada al bienestar. Este medio de salvación(?) protege a la persona que se somete a la voluntad del Señor Jesucristo, Hijo de Dios, ya que todas las rodillas se doblan ante Jesucristo: las celestiales, las terrenales y las subterráneas, y toda lengua confiesa (a Jesucristo).

Conexión con San Pablo

La referencia a San Tito, uno de los primeros misioneros y discípulo del Apóstol San Pablo, también es poco habitual. La conexión con San Pablo se ve reforzada por las últimas líneas del texto, que son "una cita casi literal del llamado himno a Cristo de Pablo en su carta a los Filipenses", según los investigadores.

Según los investigadores, "El portador del amuleto de plata era claramente un cristiano devoto", algo "absolutamente extraordinario" para la época y el lugar. No obstante, la presencia del objeto en Alemania "no significa necesariamente que hubiera allí una gran comunidad cristiana, ya que tales amuletos son fácilmente transportables", apuntó Gideon Bohak, del Departamento de Filosofía Judía y Talmud de la Universidad de Tel Aviv al Times Of Israel.