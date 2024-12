Disney retira un personaje trans de la serie infantil 'Win or Lose'

Captura de pantalla del tráiler de 'Win or Lose' YouTube/Pixar.

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 18 de diciembre, 2024

Pixar quitó de su serie para niños Win or Lose un capítulo dedicado a un personaje transexual, según informó The Hollywood Reporter. También habría eliminado diálogos sobre la identidad de género del resto de la serie.

"Cuando se trata de contenidos animados para un público más joven, reconocemos que muchos padres prefieren hablar de ciertos temas con sus hijos en sus propios términos y plazos", explicó el cambio de rumbo un portavoz de Disney, dueña de la empresa de animación.

De acuerdo con THR, una fuente con conocimiento de los hechos aseguró que la decisión se tomó hace meses. Aunque el personaje permanece en la serie animada, no se le dedicará un capítulo completo, como sí ocurrirá con otros miembros del equipo mixto de softball Pickles.

Los diálogos ya habían sido grabados. La actriz es un trans que, en conversación con Deadline, protestó la decisión y explicó: "Es sólo que ahora mi personaje sería una chica cisgénero (es decir, no transgénero), una chica cis heterosexual".

La misma compañía que el año pasado presentó al primer personaje no binario de Pixar, estaría reservando ahora el contenido LGBT a sus productos para adultos, de acuerdo con THR. Disney ha protagonizado varias controversias por su contenido para niños. Una encuesta de Rasmussen Reports reveló a principios de año que un 71% de los adultos estadounidenses querían que la compañía retornara "a una programación sana y permitir que los padres decidan cuándo se enseña sexualidad a sus hijos".

Desde su retorno a la Gerencia General, Bob Iger ha insistido en juntas de accionistas y estudios de televisión que bajo su tutela la empresa no busca promover ninguna agenda, que su principal objetivo es simplemente entretener. A principios de año, en una entrevista con Variety, sostuvo que no le gustaba el término "woke", "creo que es un término paraguas". "No estoy seguro al cien por cien de lo que significa, y podría decirse que a veces se utiliza con demasiada libertad".

"Nuestro primer objetivo es entretener... Intentamos tener un impacto positivo en el mundo, pero lo primero que tenemos que hacer es entretener", reiteró.