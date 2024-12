Detienen a un ciudadano chino por fotografiar ilegalmente con un dron una base aeroespacial de California

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 13 de diciembre, 2024

Las autoridades federales detuvieron a un ciudadano chino residente en el país antes de que tomase un vuelo hacia China por presuntamente fotografiar ilegalmente con un dron una base aeroespacial ubicada en el condado de Santa Barbara (California).

Según informó a través de un comunicado la Fiscalía del Distrito Central de California, Yinpiao Zhou, de 39 años, tomó fotografías desde el aire con un dron que no estaba registrado la base espacial de Vandenberg el 30 de noviembre.

Zhou está siendo investigado por los delitos de "no registrar una aeronave, no proporcionar transporte y violación del espacio aéreo de defensa nacional". Ya compareció por primera vez ante un tribunal de distrito de Estados Unidos en San Francisco y se declaró no culpable.

"Este acusado supuestamente sobrevoló una base militar con un dron y tomó fotos del trazado de la base, lo que es contrario a la ley. La seguridad de nuestra nación es de suma importancia, y mi oficina continuará promoviendo la seguridad del personal y las instalaciones militares de nuestra nación", señaló el fiscal federal Martin Estrada.

La detención de Zhou se produjo este lunes cuando el acusado se disponía a tomar un vuelo desde el Aeropuerto Internacional de San Francisco con destino a China.

Las primeras investigaciones revelaron que Zhou estuvo buscando información en internet con su celular sobre la base espacial de Vandenberg hace aproximadamente un mes. Además, los investigadores hallaron que el acusado estuvo intercambiando mensajes con otra persona sobre cómo manipular un dron para hacer que volase más alto.