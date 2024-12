El FBI guarda silencio respecto al avistamiento de drones de origen desconocido en Nueva Jersey

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 12 de diciembre, 2024

El caso de los drones que fueron vistos volando sobre Nueva Jersey ha pasado a ser una cuestión federal. El Departamento de Defensa (DOD) y el FBI se vieron obligados a actuar ante el alarmismo generado por este avistamiento y comenzar a investigar lo sucedido.

Ante los rumores de que los drones -cuyas dimensiones no correspondían a unos aparatos pilotados por aficionados- eran de procedencia extranjera, las autoridades descartaron, por el momento, que una entidad no estadounidense anduviese detrás de este hecho.

El FBI no hizo prácticamente declaración alguna sobre el avistamiento, pese a que sí pidió la colaboración ciudadana para que reporten si ven más drones volando.

Fue el DOD el que comenzó a dar explicaciones y el que aseguró que los drones no estaban manejados por sujetos extranjeros o países enemigos como Irán.

"No hay evidencia de que esto provenga de una entidad extranjera o del trabajo de un adversario", dijo Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, en declaraciones recogidas por NewsNation.

Murphy: el FBI "tiene autoridad" para derribarlos

Aunque estos hechos estén derivando en una alerta generalizada entre los residentes del estado y hayan centralizado las miradas de las autoridades federales, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, quiso trasmitir calma, asegurando que no hay ningún riesgo para la seguridad nacional.

"Quiero que la gente de ahí fuera sepa... escuchen, están frustrados. Nosotros también. Pero... vamos a seguir en ello, se lo prometo, es nuestra máxima prioridad. Pero basado en todo lo que sabemos, no vemos ninguna evidencia de riesgo para la seguridad pública. Y claramente, en eso se basa en gran parte en la información de los federales. Si eso cambia, lo gritaremos desde la cima de la montaña", dijo Murphy en una entrevista. Unas palabras recopiladas por Fox News.

Para tranquilizar aún más a la población, el gobernador se refirió a la potestad que tienen los agentes del FBI para disparar a los drones, al mismo tiempo que pidió a la agencia que se implique más en este caso: "Los federales tienen esa autoridad y me gustaría que desempeñaran un papel más importante. No me opondría a ello. Permítanme decirlo así".

Al margen, el senador por Nueva Jersey Cory Booker (Partido Demócrata) envió una carta al FBI y a los departamentos de Transporte y de Seguridad Nacional exigiéndoles "transparencia" en las declaraciones y resultados que vayan surgiendo de la investigación.

El Pentágono tiene los recursos "para monitorear estos drones"

Que el Pentágono decidiese comenzar a investigar el avistamiento de drones provino del requerimiento de varios congresistas estatales de Nueva Jersey para que el departamento actuase.

Jon Bramnick, senador estatal del Partido Republicano, respondió, en una entrevista en Fox News, que "el DOD tiene la tecnología para monitorear estos drones". Unas declaraciones hechas antes de pedir que el Pentágono se involucrase en el caso.