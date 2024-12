Debbie Nelsom, madre de Eminem, fallece a los 69 años

Publicado por Israel Duro Verificado por 4 de diciembre, 2024

Debbie Nelson, madre del rapero Eminem, falleció a los 69 años tras una larga batalla contra un cáncer de pulmón. El cantante, cuya relación con su progenitora es tristemente célebre por sus disputas y denuncias, no se ha pronunciado todavía.

Sí lo ha hecho su hermano pequeño, Nate Kane Mathers, que subió un mensaje a su cuenta de Instagram al conocer la noticia: "Odio y emociones encontradas hoy".

Batalla en los tribunales por las letras de Eminem sobre su madre

La relación de Nelson con sus dos hijos (Eminem y Nate no comparten padre), ha estado marcada por la polémica. En 1999, denunció al rapero por insinuar en su álbum de debut que ella consumía drogas. El abogado del artista, Paul Rosenberg, dijo entonces que su cliente recogía en sus canciones sus vivencias.

"La verdad es una defensa absoluta contra una demanda por difamación. No es más que el resultado de una relación tensa de toda la vida entre él y su madre. Independientemente de ello, sigue siendo doloroso ser demandado por su madre y, por lo tanto, la demanda sólo se tramitará por la vía legal".

El "corazón roto" de Nelson que pudo acercarla a Eminem de nuevo

Nelson ganó la disputa legal y 25.000 dólares, que fueron en su mayor parte a pagar a sus representantes legales. En 2008, Nelson recogió en su libro de memorias Mi hijo Marshall, mi hijo Eminem,sus vivencias con el cantante, asegurando tener "el corazón roto" por las afirmaciones del rapero sobre ella.

A partir de ahí, el cantante cambió el tono sobre su madre en sus letras, como en Headlights, donde rapea: Me lancé de cabeza, sin pensar a quién perjudicaba lo que decía, mi madre probablemente fue la que peor lo pasó. Y me da rabia no haber tenido la oportunidad de daros las gracias por ser mi madre y mi padre, así que mamá, por favor, acepta esto como un homenaje que escribí en este jet".