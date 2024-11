La defensa de Daniel Penny concluyó su caso sin llamar al veterano de la Marina al estrado

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 22 de noviembre, 2024

Este viernes, 22 de noviembre, los abogados de Daniel Penny concluyeron su caso en el juicio por homicidio involuntario centrándose en el testimonio sobre una orden de arresto pendiente contra Jordan Neely. La defensa también decidió no llamar al veterano de la Marina al estrado, quien es acusado de ir demasiado lejos en su estrangulamiento de casi seis minutos contra Neely en el metro de Nueva York el 1 de mayo de 2023.

La decisión de Penny de no testificar, una estrategia legal que puede ser tanto producente como no, significa que el jurado no escuchará la versión del acusado sobre el estrangulamiento de forma directa.

Según decenas de testigos, Neely había realizado un discurso “desquiciado” y amenazantes contra los usuarios del tren F de Manhattan antes de que Penny interviniera realizándole una llave de estrangulamiento al hombre, que terminó muriendo por asfixia, según la autopsia.

"Este jurado ya escuchó a Mr. Penny. Lo escucharon antes de que tuviera la oportunidad de contar con un abogado. Lo escucharon en los minutos y horas posteriores al incidente", dijo a la prensa su abogado, Thomas Kenniff, haciendo referencia a un vídeo donde Penny le explica a los detectives que intervino porque pensaba que Neely podría poner en peligro la integridad física de los pasajeros.

El caso de homicidio involuntario de Neely, un indigente reconocido por ser un imitador de Michael Jackson y sus antecedentes de enfermedad mental, ha dividido a la ciudad de Nueva York y provocado un gran debate a nivel nacional sobre si Penny, un veterano de la Marina, actuó con justicia o merece ser castigado por negligencia en la muerte de Neely.

De acuerdo con un reporte del New York Post, el último testigo de la defensa fue Brian Kempf, un secretario judicial que testificó sobre la emisión de una orden de arresto contra Neely en febrero de 2023, apenas tres meses antes del incidente que lo llevó a la muerte.

De acuerdo con diversos reportes, tras un asalto cometido en 2021, Neely había llegado a un acuerdo con la Fiscalía de Manhattan para evitar la cárcel si aceptaba someterse a un tratamiento ambulatorio intensivo. Pero el indigente no completó el tratamiento y un juez emitió la orden de arresto al día siguiente.

El último testimonio culminó con las extensas declaraciones bajo juramento de unos diez testigos llamados por la defensa.

Entre los testigos destacados se encontró el Dr. Satish Chundru, un experto médico que testificó que la muerte de Neely no fue causada solamente por el estrangulamiento, como arrojó la autopsia, sino que llegó por una combinación de factores como el consumo de marihuana sintética y esquizofrenia.

La Fiscalía intentó en el contrainterrogatorio que el Dr. Chundru se retractara sobre su declaración, pero mantuvo su punto de que la llave de Penny no fue el único causante de la muerte de Neely.

Los miembros del jurado se tendrán que debatir entre el testigo experto de la defensa y el testimonio de la Dra. Cynthia Harris, médica forense de la ciudad que realizó la autopsia y afirmó bajo juramento que la extensa llave de estrangulamiento de Penny causó la muerte de Neely.

Si bien aún faltan varios pasos por realizar, incluyendo los alegatos finales programados para el 2 de diciembre, el jurado entrará en receso tras haber escuchados a una gran cantidad de testigos, desde expertos médicos hasta pasajeros que estaban presentes en el tren durante el incidente, así como a familiares y amigos de Penny.

Tras los argumentos finales, el jurado de 12 habitantes de Manhattan decidirá el destino de Penny, de 26 años, que se declaró inocente de un cargo de homicidio en segundo grado y homicidio por negligencia criminal. El veterano de la Marina enfrenta hasta 15 años de prisión si es condenado por el cargo más grave.

Varios días después del hecho, Penny dijo que estaba profundamente dolido por la muerte de Neely.

"Estoy profundamente consternado por la pérdida de una vida", dijo en ese momento. "Es trágico lo que le ocurrió. Espero que podamos cambiar el sistema que nos ha fallado tan desesperadamente".