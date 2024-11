Roban de una iglesia una rosa bañada en oro conmemorativa del 11-S: "Es un acto de profanación"

Un hombre se roba una rosa de oro Captura de pantalla YouTube CBS New York.

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 22 de noviembre, 2024

La Policía de la ciudad de Nueva York informó de que un hombre robó una rosa bañada en oro conmemorativa del 11-S que está valorada en 3.000 dólares. La rosa se encontraba en una iglesia católica de Midtown.

De acuerdo con la información, el sujeto entró a la Iglesia de San Francisco de Asís en West 31st Street cerca de Seventh Avenue alrededor de las 2:30 pm y agarró la rosa.

La situación fue denunciada por el reverendo Brian Jordan, quien tildó el hecho como una profanación.

“Para mí, esto no fue sólo un robo; es un acto de profanación”, afirmó Jordan en unas declaraciones recogidas por The New York Post.

De igual manera, se supo que el santuario conmemorativo de la iglesia tiene como objetivo honrar todas las vidas perdidas el 11 de septiembre. Especialmente el reverendo Mychal Judge, quien entonces se desempeñaba como pastor de San Francisco.

En las redes sociales se publicó un video en el que se ve al sujeto caminando por las calles con la rosa de oro. El ladrón fue descrito como un joven de unos 21 años.

Jordan explicó que se podría tratar de un "hombre con problemas" a quien el guardia de seguridad de la iglesia le había pedido dos veces que se fuera.

“Espero y rezo para que este hombre con problemas se entregue a la policía y reciba la atención psiquiátrica adecuada que necesita”, dijo el sacerdote.