Muere el actor surcoreano Song Jae-rim a los 39 años

El actor Song Jae-rim en un evento Captura de Pantalla YouTube Korea Now.

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 13 de noviembre, 2024

Las autoridades informaron de que el actor surcoreano Song Jae-rim fue encontrado muerto en su apartamento de Seúl. Tenía 39 años.

De acuerdo con la policía, el actor fue encontrado por un amigo con el que tenía planeado almorzar. Además, se supo que no se encontraron evidencias de un crimen en el lugar y que había una nota en el apartamento.

Sin embargo, las autoridades están investigando el caso. "Nuestra investigación inicial hasta el momento no ha revelado señales de actividad criminal (...) Dado que la familia no quería una autopsia, procederemos a transferir al fallecido a la custodia de su familia", dijo la policía en una declaración a CNN.

El actor logró la fama por su interpretación de un guardia real en Moon Embracing the Sun y fue más conocido cuando apareció en el reality show We Got Married. Su última actuación fue en el musical La Rose De Versailles.