Mitzi Gaynor, estrella de 'South Pacific', muere a los 93 años

Publicado por Williams Perdomo Verificado por 18 de octubre, 2024

Mitzi Gaynor, actriz, estrella de producciones como South Pacific y cantante, murió a los 93 años de edad. El hecho ocurrió el jueves en su casa de Los Ángeles.

No se especificó la causa de la muerte.

"Mientras celebramos su legado, ofrecemos nuestro agradecimiento a sus amigos y fanáticos y a las innumerables audiencias que entretuvo a lo largo de su larga vida”, dijeron sus managers René Reyes y Shane Rosamonda en un comunicado compartido en la cuenta X de la artista (anteriormente conocida como Twitter).

Gaynor brilló en películas como My Blue Heaven (1950) junto a Betty Grable y Dan Dailey; en There's No Business Like Show Business (1954) de Irving Berlin, compartiendo pantalla con Ethel Merman y Marilyn Monroe; y en el musical de Cole Porter Les Girls (1957).

"Su amor, apoyo y aprecio significaron muchísimo para ella y fueron un regalo que la sostuvo en su vida. A menudo decía que su público era 'la luz de su vida'. Realmente lo era. Nos reconforta mucho el hecho de que su legado creativo perdurará a través de sus muchas actuaciones mágicas capturadas en películas y videos, a través de sus grabaciones y, especialmente, a través del amor y el apoyo que el público de todo el mundo ha compartido tan generosamente con ella a lo largo de su vida y carrera", agregó el comunicado.

Hollywood Reporter recordó que Gaynor realizó su última actuación destacada en el cine en Surprise Package (1960), dirigida por Stanley Donen. Tras el declive del musical en Hollywood, se retiró de la actuación cinematográfica después de una última película: For Love or Money (1963). Tenía poco más de 30 años.

Luego, se decidió por Las Vegas. Comenzó a cantar, bailar y contar chistes en la ciudad en 1961, donde adquirió una participación en el Flamingo Hotel.

"En 1968, Gaynor supuestamente ganaba 45.000 dólares a la semana en Las Vegas. Ese mismo año, protagonizó su primer especial de televisión, Mitzi , para la NBC", resaltó Hollywood Reporter.

En 2008 consiguió un Emmy por su especial de PBS Mitzi Gaynor: Razzle Dazzle! The Special Years.