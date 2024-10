Las autoridades en Texas buscan a los sospechosos tras un incidente armado en una iglesia del condado de Burnet

Publicado por Sabrina Martin Verificado por 6 de octubre, 2024

La Oficina del Sheriff del Condado de Burnet (BCSO), Texas, le está pidiendo ayuda a la comunidad para localizar a dos hombres sospechosos involucrados en un incidente armado frente a una iglesia local, ocurrido la mañana de este domingo.

Según informó la BCSO, los hechos se registraron alrededor de las 10:30 a.m. en una iglesia situada en la North US Highway 281. Un miembro del equipo de seguridad de la iglesia reportó que confrontó a dos hombres sospechosos en las afueras del edificio, uno de los cuales mostró un rifle. En respuesta, el guardia disparó varias veces, lo que llevó a ambos hombres a huir en una minivan blanca en dirección norte por la US 281. Afortunadamente, no se reportaron heridos durante el incidente.

Llamado a la comunidad

La Oficina del Sheriff del Condado de Burnet insta a cualquier persona que tenga información relevante a comunicarse con las autoridades. Asimismo, piden a los residentes y negocios cercanos que revisen las grabaciones de las cámaras de seguridad orientadas al norte en la cuadra 2400 de N. US-281, entre las 3 a.m. y las 11 a.m. del domingo, para identificar posibles imágenes de los sospechosos o del vehículo involucrado.

Medidas de seguridad adicionales

En respuesta al incidente, el Departamento de Policía de Lampasas ha implementado medidas preventivas, incluyendo el despliegue de patrullas adicionales en la ciudad y especialmente alrededor de las iglesias locales. "Como precaución (…) Hemos coordinado con otras agencias policiales locales para estar en alerta máxima y listos para disuadir o responder de inmediato a cualquier incidente que pueda ocurrir", explicó la policía de Lampasas.

Hasta el momento, no se han reportado incidentes similares en la zona, pero las autoridades locales, estatales y federales, incluido el FBI, están trabajando en conjunto para garantizar la seguridad de las comunidades religiosas y localizar a los sospechosos del incidente en Burnet.