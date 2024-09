Una fanática demanda a los Mets por prohibirle usar una gorra de MAGA

Publicado por Santiago Ospital Verificado por 21 de septiembre, 2024

Aura Moody demandó a los New York Mets por prohibirle la entrada a su estadio con un gorro rojo con las palabras "Make America Great Again", de acuerdo con The New York Post.

La simpatizante republicana aseguró al mismo medio que el episodio, ocurrido el mes pasado, le había producido estrés emocional, y que la prohibición violaba su derecho a la libertad de expresión. Pide una reparación de 2 millones de dólares.

Moody asegura que cuando fue con una amiga al estadio Citi Field el 14 de agosto, un miembro del personal les prohibió entrar con la indumentaria pro-Trump. Tras insistir varias veces con sus derechos garantizados por la Primera Enmienda, ambas decidieron quitarse la gorra para poder ingresar.

La trabajadora social, miembro de un club republicano de Queens, asegura que la discriminaron por ser una mujer negra simpatizante de Trump, por lo que acusa a los Mets de discriminación racial y "represalias políticas", además de daños a su reputación. Cuando finalmente se sentó, asegura que vio a personas blancas con sombreros y remeras en favor del candidato republicano.

Desde el equipo neoyorkino llamaron a Moody para pedirle perdón y asegurarle que no existía ninguna política contra vestir indumentaria de MAGA, y que se habían tomado medidas contra el empleado.