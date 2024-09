Adrian Wojnarowski deja ESPN y se retira del periodismo

Adrian WojnarowskiY ouTube / New York Post Sports .

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 19 de septiembre, 2024

El periodista deportivo Adrian Wojnarowski informó que deja ESPN y se retira de la profesión para unirse como director general al programa de baloncesto masculino de St. Bonaventure, su alma máter.

"Me retiro de un trabajo de ensueño en ESPN y estoy increíblemente agradecido por mi tiempo y experiencias", dijo el periodista en un comunicado. "Es la emoción de mi vida poder volver a una universidad y a una comunidad que amo en un papel de servicio a nuestros estudiantes-atletas, entrenadores e institución. Tengo la esperanza de poder aportar valor en muchas áreas a nuestro programa de baloncesto y abrir puertas para el futuro de nuestros jóvenes de forma tanto profesional como personal".

Wojnarowski, uno de los insider de la NBA más importantes del país, trabajaba en ESPN desde 2017. Anteriormente, lo hizo para Yahoo Sports y otros medios.

"El oficio transformó mi vida, pero he decidido retirarme de ESPN y de la industria periodística. Comprendo el compromiso que requiere mi trabajo y es una inversión que ya no estoy dispuesto a hacer. El tiempo no es infinito y quiero emplearlo en cosas que tengan más sentido para mí. Los últimos siete años en ESPN han sido un privilegio especial. Agradezco a la dirección de la empresa -especialmente a Jimmy Pitaro y a Cristina Daglas- su comprensión y aceptación de mi decisión de cambiar de vida. Después de todos estos años informando sobre los equipos de todos, vuelvo al mío", añadió en su despedida.